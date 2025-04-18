Украина готовится к следующей зиме: "Нафтогаз" имеет несколько сценариев отопительного сезона, включая ограничение потребления газа

НАК "Нафтогаз Украины" готовится к следующему отопительному сезону по нескольким сценариям - от комфортного до жесткого, с ограничениями. Украинской промышленности рекомендуют ориентироваться на импортный газ. Сейчас государство ищет дополнительное финансирование для его закупки. Об этом сообщила заместитель председателя наблюдательного совета НАК Наталья Бойко, пишет УНН.

Детали

Заместитель председателя наблюдательного совета НАК отметила, что "Нафтогаз" будет использовать все возможности, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону, чтобы он прошел в "максимальном комфортном формате по заполненным хранилищам". Однако добавила, что есть несколько сценариев и не все они оптимистичны.

Очень много сценариев прописано, некоторые из них прагматично будут предусматривать жесткие меры, в том числе и по ограничению потребления. Хотя, в моем понимании, мы этого не допустим, поскольку возобновлять потребление газа значительно сложнее, чем в электричестве, и совсем другие технические особенности. Поэтому все же я думаю, что мы справимся в миксе закачка плюс импорт - сказала Бойко.

Также заместитель председателя наблюдательного совета НАК отметила, что газовая отрасль уже продемонстрировала возможность достаточно быстро восстанавливаться после российских атак, хотя именно они сейчас и являются ключевым фактором, который влияет на то, как пройдет отопительный сезон в Украине в следующем году.

Из того, что мы увидели сейчас, как мы восстанавливаемся, возможно, это не самое высокое качество газа, которое подается в систему, но скорость возвращения потока в трубу, плюс возможность работать безкомпрессорно в достаточно адаптивном режиме, тоже показывают определенную живучесть газового сектора - пояснила она.

В то же время Бойко добавила, что перед украинской промышленностью сейчас стоит актуальность вопроса о закупке импортного газа, чтобы покрыть часть своего потребления. По мнению заместителя председателя НС "Нафтогаза", в условиях дефицита логичнее не забирать газ из хранилищ для промышленных нужд, а закупать его у третьих стран.

Я говорила достаточно серьезно с Минэнерго о том, что нам нужны дополнительные стимулы, например, для промышленности, покупать на импорте. Мне кажется, что здесь можно говорить о каком-то балансе, возможно, определенном комплексном подходе с точки зрения Министерства финансов. В принципе, эта идея дозированно понравилась, поэтому обещали ее обсудить - отметила она.

По словам Бойко по этому поводу сейчас проходит коммуникация с европейскими банками - партнерами и украинским финансовым сектором для того, чтобы привлечь дополнительное финансирование на закупку импортного газа.

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