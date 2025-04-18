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Україна готується до наступної зими: "Нафтогаз" має декілька сценаріїв опалювального сезону включно із обмеженням споживання газу

Київ • УНН

 • 3422 перегляди

"Нафтогаз" розглядає різні сценарії, включно з жорсткими обмеженнями споживання. Промисловості рекомендовано імпортувати газ, держава шукає фінансування для закупівель.

Україна готується до наступної зими: "Нафтогаз" має декілька сценаріїв опалювального сезону включно із обмеженням споживання газу

НАК "Нафтогаз України" готується до наступного опалювального сезону за кількома сценаріями - від комфортного до жорсткого, з обмеженнями. Українській промисловості рекомендують орієнтуватися на імпортний газ. Наразі держава шукає додаткове фінансування для його закупівлі. Про це повідомила заступниця голови наглядової ради НАК Наталія Бойко, пише УНН.

Деталі

Заступниця голови наглядової ради НАК зазначила, що "Нафтогаз" використовуватиме усі можливості, аби підготуватися до наступного опалювального сезону, аби він пройшов у "максимальному комфортному форматі по заповнених сховищах". Проте додала, що є декілька сценаріїв і не всі вони оптимістичні.

Дуже багато сценаріїв прописано, деякі з них прагматично будуть передбачати жорсткі міри, у тому числі й з обмеження споживання. Хоча, у моєму розумінні, ми цього не допустимо, оскільки поновлювати споживання газу значно складніше, ніж в електриці, й зовсім інші технічні особливості. Тому все ж таки я думаю, що ми справимося у міксі закачка плюс імпорт

- сказала Бойко.

Також заступниця голови наглядової ради НАК зазначила, що газова галузь вже продемонструвала можливість досить швидко відновлюватися після російських атак, хоча саме вони наразі і є ключовим фактором, який впливає на те, як пройде опалювальний сезон в Україні наступного року.

З того, що ми побачили зараз, як ми відновлюємося, можливо, це не найвища якість газу, яка подається у систему, але швидкість повернення потоку у трубу, плюс можливість працювати безкомпресорно у достатньо адаптивному режимі, теж показують певну живучість газового сектору

- пояснила вона.

Водночас Бойко додала, що перед українською промисловістю наразі стоїть актуальність питання щодо закупівлі імпортного газу, аби покрити частину свого споживання. На думку заступниці голови НР "Нафтогазу", за умов дефіциту логічніше не забирати газ зі сховищ для промислових потреб, а закупати його у третіх країн.

Я говорила достатньо серйозно з Міненерго про те, що нам потрібні додаткові стимули, наприклад, для промисловості, купувати на імпорті. Мені здається, що тут можна говорити про якийсь баланс, можливо, певний комплексний підхід з погляду Міністерства фінансів. В принципі, ця ідея дозовано сподобалася, тому обіцяли її обговорити

- зазначила вона.

За словами Бойко з цього приводу наразі проходить комунікація з європейськими банками – партнерами та українським фінансовим сектором для того, аби залучити додаткове фінансування на закупівлю імпортного газу.

Попри масовані удари рф по газовій інфраструктурі, система працює стабільно - міністр09.04.25, 15:03 • 7236 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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