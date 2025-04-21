Нафтогаз вже законтрактував 1,5 млрд кубів газу та шукає мільярд євро на зиму

Нафтогаз готується до опалювального сезону 2025/26, законтрактувавши 1,5 млрд куб. м газу та залучивши близько 430 млн євро фінансування для закупівлі 1 млрд куб. м палива імпортованого блакитного палива. Компанія також шукає додатковий мільярд євро на закупівлю понад 2 млрд куб. м газу, повідомили в Групі Нафтогаз у понеділок, пише УНН.

Від початку року було законтрактовано 1,5 млрд куб. м газу: 800 млн куб. м було терміново імпортовано на початку року, 400 млн куб. м надійдуть в Україну в рамках підготовки до наступної зими. Ще 300 млн куб. м LNG Нафтогаз закупив у компанії ORLEN - повідомив т.в.о голови правління НАК «Нафтогаз України» Роман Чумак.

Компанія залучає міжнародне фінансування та модернізує генерацію. Забезпечено додаткові 177 МВт резервної генерації для понад 500 тисяч українців – вже цього року ця генерація працюватиме для потреб людей.

Протягом першого кварталу Нафтогазу вдалося залучити від ЄБРР та уряду Королівства Норвегії близько 430 млн євро, які вже незабаром будуть спрямовані на закупівлі імпортованого природного газу в обсязі 1 млрд куб. м. Компанія веде перемовини із урядом і міжнародними фінансовими інституціями про залучення фінансування в обсязі 1 млрд євро для закупівлі понад 2 млрд куб. м газу - відзначив очільник Нафтогазу.

Чумак наголосив, що "підготовка до наступної зими буде непростою, вона вимагатиме командної роботи всіх гілок влади, залучення міжнародних партнерів та ефективності рішень самої Групи Нафтогаз", вказали у компанії.



"Під час минулого опалювального сезону Група Нафтогаз зробила неможливе - втримала опалювальний сезон попри всі виклики. А наступної зими нам треба зробити більше, ніж неможливе. Ми готуємося", - зазначив він.

Україна готується до наступної зими: "Нафтогаз" має декілька сценаріїв опалювального сезону включно із обмеженням споживання газу