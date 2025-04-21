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Україна розпочала новий сезон закачування газу - запаси у сховищах рекордно низькі

Київ • УНН

 • 332 перегляди

Опалювальний сезон в Україні завершився 16 квітня з рекордно низькими запасами газу у сховищах – 0,675 млрд кубометрів. Країна розпочала новий сезон закачування.

Україна розпочала новий сезон закачування газу - запаси у сховищах рекордно низькі

Україна офіційно перейшла до закачування природного газу в підземні сховища, завершивши опалювальний сезон. Про це йдеться у звіті Gas Infrastructure Europe (GIE), пише УНН.

Деталі

Зокрема, сезон відбору розпочався 1 листопада 2024 року, коли в підземних сховищах газу (ПСГ) було 87,037 TВт-г (8,315 млрд куб. м). А закінчився він 16 квітня на рекордно низькому рівні — в ПСГ залишилося лише 0,675 млрд кубометрів (7,06 ТВт·год), що становить близько 2,2% від максимальної місткості сховищ.

Для порівняння, у 2023 році опалювальний сезон завершився 30 березня із залишками газу на рівні понад 3,3 млрд кубометрів, або 11,1% місткості сховищ. Це свідчить про те, що зима 2024–2025 років стала набагато складнішою з точки зору використання енергоресурсів.

Водночас за останні два дні оператори вже закачали назад близько 6,5 млн кубометрів газу. Проте ці показники не враховують приблизно 4,6 млрд кубометрів так званого буферного газу, який технічно залишається у сховищах постійно і не може бути використаний без ризику для їхньої роботи.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що НАК "Нафтогаз України" готується до наступного опалювального сезону за кількома сценаріями - від комфортного до жорсткого, з обмеженнями. Зокрема, заступниця голови наглядової ради НАК Наталія Бойко зазначила, що, за умов дефіциту логічніше не забирати газ зі сховищ для промислових потреб, а закупати його у третіх країн.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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