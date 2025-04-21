Украина начала новый сезон закачки газа - запасы в хранилищах рекордно низкие

Украина официально перешла к закачке природного газа в подземные хранилища, завершив отопительный сезон. Об этом говорится в отчете Gas Infrastructure Europe (GIE), пишет УНН.

Детали

В частности, сезон отбора начался 1 ноября 2024 года, когда в подземных хранилищах газа (ПХГ) было 87,037 ТВт-ч (8,315 млрд куб. м). А закончился он 16 апреля на рекордно низком уровне — в ПХГ осталось всего 0,675 млрд кубометров (7,06 ТВт·ч), что составляет около 2,2% от максимальной вместимости хранилищ.

Для сравнения, в 2023 году отопительный сезон завершился 30 марта с остатками газа на уровне более 3,3 млрд кубометров, или 11,1% вместимости хранилищ. Это свидетельствует о том, что зима 2024–2025 годов стала намного сложнее с точки зрения использования энергоресурсов.

В то же время за последние два дня операторы уже закачали обратно около 6,5 млн кубометров газа. Однако эти показатели не учитывают примерно 4,6 млрд кубометров так называемого буферного газа, который технически остается в хранилищах постоянно и не может быть использован без риска для их работы.

Напомним

Ранее УНН писал, что НАК "Нафтогаз Украины" готовится к следующему отопительному сезону по нескольким сценариям - от комфортного до жесткого, с ограничениями. В частности, заместитель председателя наблюдательного совета НАК Наталья Бойко отметила, что в условиях дефицита логичнее не забирать газ из хранилищ для промышленных нужд, а закупать его у третьих стран.