Украина начала новый сезон закачки газа - запасы в хранилищах рекордно низкие

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Умер Папа Франциск
07:57 • 4340 просмотра

Умер Папа Франциск

Эксклюзив
06:59 • 10115 просмотра

Пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата в Днепропетровской области: он задержан

Эксклюзив
05:47 • 20629 просмотра

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля

03:08 • 30762 просмотра

Епифаний назвал сценарий вывода войск РФ из Украины: это произойдет как в Сирии

21 апреля, 02:26 • 46825 просмотра

Киев готовит ответ на план Трампа о признании аннексии Крыма и блокировании вступления в НАТО - WSJ

20 апреля, 21:16 • 31182 просмотра

Трамп надеется на подписание мирного соглашения между Украиной и Россией уже на этой неделе

20 апреля, 14:07 • 35381 просмотра

На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский

20 апреля, 06:46 • 54109 просмотра

В Украину прибыл Благодатный огонь из Варшавы: его встретили на Волыни

20 апреля, 03:00 • 74609 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

19 апреля, 15:10 • 59105 просмотра

Ещё 277 воинов вернулись домой из российского плена - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+23°
3.1м/с
28%
748 мм
Популярные новости

"Пасхальное перемирие" подтвердило отказ рф от предложений США и Украины о прекращении огня - ISW

20 апреля, 23:15 • 17859 просмотра

Проект кремля "Культура": 90 тыс. книг на 50 млн рублей заполонили Луганщину

21 апреля, 00:01 • 6116 просмотра

ISW: кремль оправдывает войну для милитаризации населения и готовится к длительному противостоянию с НАТО

21 апреля, 01:20 • 28356 просмотра

Киев под угрозой: вражеские БпЛА идут на столицу, слышны взрывы

21 апреля, 01:56 • 24883 просмотра

Ночные удары по Украине: взрывы прогремели в нескольких областных центрах

02:56 • 59493 просмотра
публикации

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля
Эксклюзив

05:47 • 20629 просмотра

Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы

20 апреля, 09:03 • 40466 просмотра

Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить

20 апреля, 06:00 • 42475 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

20 апреля, 03:00 • 74609 просмотра

Технология, которая питает Украину. Как компания RSE стала символом энергетической независимости во время войны

19 апреля, 08:45 • 58951 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Александр Сырский

Папа Франциск

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Ватикан

Реклама
УНН Lite

Кристен Стюарт обручилась с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

08:54 • 0 просмотра

Меган Маркл застала врасплох неожиданных гостей возле своего поместья в Монтесито за $14 миллионов

08:50 • 64 просмотра

Король Карл и королева Камилла посетили пасхальную службу в Виндзоре вместе с членами королевской семьи

07:34 • 2948 просмотра

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 15:04 • 70494 просмотра

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 40042 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Фокс Ньюс

M142 HIMARS

Financial Times

Беспилотный летательный аппарат

Украина начала новый сезон закачки газа - запасы в хранилищах рекордно низкие

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Отопительный сезон в Украине завершился 16 апреля с рекордно низкими запасами газа в хранилищах – 0,675 млрд кубометров. Страна начала новый сезон закачки.

Украина начала новый сезон закачки газа - запасы в хранилищах рекордно низкие

Украина официально перешла к закачке природного газа в подземные хранилища, завершив отопительный сезон. Об этом говорится в отчете Gas Infrastructure Europe (GIE), пишет УНН.

Детали

В частности, сезон отбора начался 1 ноября 2024 года, когда в подземных хранилищах газа (ПХГ) было 87,037 ТВт-ч (8,315 млрд куб. м). А закончился он 16 апреля на рекордно низком уровне — в ПХГ осталось всего 0,675 млрд кубометров (7,06 ТВт·ч), что составляет около 2,2% от максимальной вместимости хранилищ.

Для сравнения, в 2023 году отопительный сезон завершился 30 марта с остатками газа на уровне более 3,3 млрд кубометров, или 11,1% вместимости хранилищ. Это свидетельствует о том, что зима 2024–2025 годов стала намного сложнее с точки зрения использования энергоресурсов.

В то же время за последние два дня операторы уже закачали обратно около 6,5 млн кубометров газа. Однако эти показатели не учитывают примерно 4,6 млрд кубометров так называемого буферного газа, который технически остается в хранилищах постоянно и не может быть использован без риска для их работы.

Напомним

Ранее УНН писал, что НАК "Нафтогаз Украины" готовится к следующему отопительному сезону по нескольким сценариям - от комфортного до жесткого, с ограничениями. В частности, заместитель председателя наблюдательного совета НАК Наталья Бойко отметила, что в условиях дефицита логичнее не забирать газ из хранилищ для промышленных нужд, а закупать его у третьих стран.

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономика
Нафтогаз
Украина
Brent
$66.86
Bitcoin
$87,431.70
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,397.15
Ethereum
$1,647.21