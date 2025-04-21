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Більшість ПСГ уже закачують газ - Нафтогаз підтвердив старт нового сезону

Київ • УНН

 • 328 перегляди

Група Нафтогаз підтвердила початок нового сезону закачування природного газу в українські підземні сховища. Більшість ПСГ вже активно наповнюються після складного сезону відбору, що тривав 167 днів.

Більшість ПСГ уже закачують газ - Нафтогаз підтвердив старт нового сезону

В Україні розпочали сезон закачування газу у підземні сховища, підтвердили в Групі Нафтогаз у понеділок, вказавши, що на окремих сховищах ще тривають регламентні роботи, але більшість ПСГ вже закачують газ, пише УНН.

Деталі

"Команда АТ "Укртрансгаз" ‒ оператора газосховищ України, що входить до складу Групи Нафтогаз ‒ розпочала новий сезон закачування природного газу у підземні сховища (ПСГ)", - ідеться у повідомленні.

Раніше про те, що Україна перейшла до закачування природного газу в ПСГ, завершивши опалювальний сезон, стало відомо з даних Gas Infrastructure Europe (GIE).

Як вказали у Групі Нафтогаз, сезон відбору 2024/2025 років тривав 167 днів. "Наразі на окремих сховищах ще тривають регламентні роботи, але більшість ПСГ вже закачують газ", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що сезон відбору "був непростим через масовані обстріли, втрату частини видобутку та припинення транзиту російського газу". "Попри це, українські газосховища працювали та працюють стабільно й без перебоїв", - наголосили у компанії.

"Ми завершили найважчий сезон відбору газу з моменту повномасштабного вторгнення. І пройшли його впевнено. Це результат злагодженої роботи Укртрансгазу та всієї Групи. Тепер рухаємося далі й готуємося до наступної зими", - зазначив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

Наразі Укртрансгаз, як вказано, "продовжує роботу у штатному режимі". "Нафтогаз вже працює над підготовкою до ОЗП 2025/2026. Зокрема Група накопичує аварійне обладнання, працює з міжнародними партнерами та розширює напрями імпорту", - зазначили у компанії.

Нафтогаз вже законтрактував 1,5 млрд кубів газу та шукає мільярд євро на зиму21.04.25, 13:42 • 1464 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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