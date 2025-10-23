Отопительный сезон: правительство выделило 8,4 млрд грн на импорт газа
Киев • УНН
Правительство выделило 8,4 млрд грн на импорт газа для отопительного сезона для населения. Это решение является частью подготовки к зиме в условиях обстрелов, что позволит повысить надежность поставок газа и тепла.
Детали
По словам Свириденко, это решение — часть подготовки к зиме в условиях обстрелов.
Больше газа Украине нужно для стабильного прохождения отопительного периода. Ведь из-за массированных российских ударов по газовой инфраструктуре мы временно потеряли собственную добычу
Свириденко подчеркнула, что закупка дополнительного энергоресурса позволит повысить надежность поставок газа и тепла в украинские дома в условиях российского энергетического террора.
Напомним
Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти рассчитывают, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газа на 2 миллиарда долларов, и страна понимает, где брать газ на эту сумму.