Эксклюзив
17:55 • 3292 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
17:35 • 5252 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
14:19 • 12768 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 12:16 • 25321 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
23 октября, 11:30 • 26200 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 24757 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 39679 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 35245 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 31083 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 12777 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
Отопление

Отопительный сезон: правительство выделило 8,4 млрд грн на импорт газа

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Правительство выделило 8,4 млрд грн на импорт газа для отопительного сезона для населения. Это решение является частью подготовки к зиме в условиях обстрелов, что позволит повысить надежность поставок газа и тепла.

Отопительный сезон: правительство выделило 8,4 млрд грн на импорт газа

Правительство выделило 8,4 млрд грн на импорт газа для отопительного сезона для населения. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

По словам Свириденко, это решение — часть подготовки к зиме в условиях обстрелов.

Больше газа Украине нужно для стабильного прохождения отопительного периода. Ведь из-за массированных российских ударов по газовой инфраструктуре мы временно потеряли собственную добычу 

- отметила премьер.

Свириденко подчеркнула, что закупка дополнительного энергоресурса позволит повысить надежность поставок газа и тепла в украинские дома в условиях российского энергетического террора.

Запасы газа в ПХГ Украины: данные AGSI зафиксировали сокращение23.10.25, 16:54 • 1668 просмотров

Напомним

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти рассчитывают, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газа на 2 миллиарда долларов, и страна понимает, где брать газ на эту сумму. 

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Укргаздобыча
Владимир Зеленский
Украина