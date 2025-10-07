Україна хоче збільшити імпорт газу на 30% після російських атак - міністр
Київ • УНН
Міністр енергетики України Світлана Грінчук заявила про плани збільшити імпорт природного газу на 30% після російських авіаударів по газовій інфраструктурі. Обговорюється також збільшення імпорту СПГ.
Міністр енергетики України Світлана Грінчук заявила у вівторок, що країна хоче збільшити імпорт природного газу на 30% після російських авіаударів по її газовій інфраструктурі, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Гринчук повідомила, що обговорювала додатковий імпорт газу з країнами "Групи семи".
Міністр вказала, що авіаудари завдали "значних" збитків газодобувним потужностям України, відмовившись при цьому надати конкретні подробиці. Гринчук заявила, що удари були спрямовані на регіональну газову інфраструктуру, а також на об'єкти електропередачі у прифронтових районах України.
Вона додала, що країна розглядає можливість збільшення імпорту СПГ.
Доповнення
росія регулярно бомбардує енергетичну інфраструктуру України з моменту вторгнення у 2022 році.