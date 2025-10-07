Украина хочет увеличить импорт газа на 30% после российских атак - министр

$41.340.11
Эксклюзив
09:44 • 4818 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
07:13 • 24846 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 36716 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 66792 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 55894 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 55323 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 98251 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 36449 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 41591 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 67903 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
Немецкая разведка имеет доказательства того, что Кремль обсуждает нападение на НАТО7 октября, 01:50 • 11261 просмотра
Президент и премьер-министр Финляндии посетят США для встречи с Трампом: о чем будут говорить7 октября, 03:01 • 17859 просмотра
Российские захватчики потеряли 1020 военных и 458 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ7 октября, 04:42 • 23671 просмотра
Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT05:57 • 18170 просмотра
рф атаковала Украину баллистикой и 152 беспилотниками: обезврежено 88 дронов06:06 • 10654 просмотра
публикации
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
07:13 • 24846 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 49164 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 58666 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 98251 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 198736 просмотра
Дональд Трамп
Елена Соседка
Эмманюэль Макрон
Александр Сырский
Николай Тищенко
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Испания
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула11:00 • 206 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 21801 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 74982 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 70674 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 145721 просмотра
Северный поток
Facebook
Spotify
ЧатГПТ
9К720 Искандер

Украина хочет увеличить импорт газа на 30% после российских атак - министр

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила о планах увеличить импорт природного газа на 30% после российских авиаударов по газовой инфраструктуре. Обсуждается также увеличение импорта СПГ.

Украина хочет увеличить импорт газа на 30% после российских атак - министр

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила во вторник, что страна хочет увеличить импорт природного газа на 30% после российских авиаударов по ее газовой инфраструктуре, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Гринчук сообщила, что обсуждала дополнительный импорт газа со странами "Группы семи".

Министр указала, что авиаудары нанесли "значительный" ущерб газодобывающим мощностям Украины, отказавшись при этом предоставить конкретные подробности. Гринчук заявила, что удары были направлены на региональную газовую инфраструктуру, а также на объекты электропередачи в прифронтовых районах Украины.

Она добавила, что страна рассматривает возможность увеличения импорта СПГ.

Дополнение

Россия регулярно бомбит энергетическую инфраструктуру Украины с момента вторжения в 2022 году.

Юлия Шрамко

Экономика
Электроэнергия
Укргаздобыча
Reuters
G7
Украина