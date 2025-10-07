Украина хочет увеличить импорт газа на 30% после российских атак - министр
Киев • УНН
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила о планах увеличить импорт природного газа на 30% после российских авиаударов по газовой инфраструктуре. Обсуждается также увеличение импорта СПГ.
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила во вторник, что страна хочет увеличить импорт природного газа на 30% после российских авиаударов по ее газовой инфраструктуре, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Гринчук сообщила, что обсуждала дополнительный импорт газа со странами "Группы семи".
Министр указала, что авиаудары нанесли "значительный" ущерб газодобывающим мощностям Украины, отказавшись при этом предоставить конкретные подробности. Гринчук заявила, что удары были направлены на региональную газовую инфраструктуру, а также на объекты электропередачи в прифронтовых районах Украины.
Она добавила, что страна рассматривает возможность увеличения импорта СПГ.
Дополнение
Россия регулярно бомбит энергетическую инфраструктуру Украины с момента вторжения в 2022 году.