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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19632 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134819 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126983 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125443 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127934 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192572 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76770 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164021 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Курс валют на 14 квітня: Нацбанк зміцнив гривню

Нацбанк зміцнив гривню на 2 копійки, встановивши курс на рівні 41,3879 грн/дол. Курс євро становить 46,91 грн, а злотого – 10,92 грн.

Економіка • 14 квітня, 06:28 • 3120 перегляди

Європейський інвестиційний банк виділить України 300 млн євро: куди підуть гроші

Уряд України підписав угоди з Європейським інвестиційним банком про виділення 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Також продовжено "транспортний безвіз" з ЄС.

Економіка • 11 квітня, 15:30 • 12011 перегляди

Європейський інвестиційний банк надає Україні 300 млн євро: куди підуть гроші

Європейський інвестиційний банк надає Україні 300 мільйонів євро для відбудови енергетичної та критичної інфраструктури. Кошти підуть на централізоване опалення, водопостачання та модернізацію соціальних послуг.

Війна • 9 квітня, 12:23 • 9372 перегляди

Україна та ЄІБ обговорили відбудову енергоінфраструктури та нові проєкти

Заступники міністра енергетики обговорили з ЄІБ виклики енергосектору, відбудову інфраструктури та відновлювану енергетику. Розглянули проєкт газового хабу та розширення сховищ газу.

Економіка • 3 квітня, 01:57 • 5227 перегляди

Кредитний банк ЄС виділить Україні €100 млн на відбудову водогонів та каналізацій

Україна та ЄІБ домовилися про фінансування у 100 млн євро на відновлення критичної інфраструктури, зокрема водогонів і каналізацій. Загальний портфель проєктів ЄІБ в Україні становить 4,3 млрд євро.

Суспільство • 1 квітня, 11:45 • 17902 перегляди

Очільниця МЗС Австрії підтримала використання заморожених російських активів для відбудови України

Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер підтримала ініціативу використання заморожених російських активів для України. Вона також заявила, що нейтралітет не захищає Австрію та закликала до активної участі в оборонних ініціативах ЄС.

Війна • 9 березня, 01:27 • 25008 перегляди

Єврокомісія та ЄІБ підписали гарантійну угоду на 2 млрд євро для відновлення України

Єврокомісія та ЄІБ підписали гарантійну угоду на 2 млрд євро для відбудови України. Кошти спрямують на енергетику, транспорт та муніципальну інфраструктуру.

Економіка • 6 березня, 14:31 • 12059 перегляди

Український insurtech виходить на європейський рівень: UKASKO у складі делегації АУБ у Брюсселі

Представники UKASKO взяли участь у зустрічах з європейськими чиновниками та фінансовими інституціями в Брюсселі. Делегація обговорила питання цифрової трансформації та впровадження insurtech-рішень у фінансовому секторі.

Економіка • 25 лютого, 17:18 • 25310 перегляди

На укриття ЧАЕС спрямують 1,5 млрд грн після влучання російського дрона: є рішення уряду

Кабмін спрямовує 1,5 млрд грн на підтримку безпечного стану укриття ЧАЕС після пошкодження російським дроном. Додатково планується залучити 400 млн євро від ЄІБ на енергоефективну відбудову.

Війна • 18 лютого, 10:48 • 34925 перегляди

50 сімей ВПО вже отримали компенсації за знищене житло - Кулеба

Міністерство розвитку запустило програму компенсацій за знищене житло для ВПО з бюджетом 15 млрд грн. Програма допоможе близько 10 тисячам сімей отримати нові домівки, 50 родин вже придбали житло.

Суспільство • 18 лютого, 08:42 • 31762 перегляди

Держава виплатила 55 млрд боргів по довоєнним кредитам на ремонт доріг - ЗМІ

За три роки війни Агентство відновлення виплатило 54,69 млрд грн боргів за ремонт доріг. Найбільші виплати пішли на погашення облігацій та кредитів МБРР, ЄБРР та ЄІБ.

Війна • 12 лютого, 14:35 • 28655 перегляди

Японія надасть Україні грант у 58 млн дол. на відновлення інфраструктури: уряд затвердив угоду

Кабмін затвердив проєкт угоди з Японією про грант у 8,8 млрд єн для відновлення інфраструктури України.

Економіка • 11 лютого, 11:35 • 22100 перегляди

Курс валют на 10 лютого: долар показав зростання

НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,59 грн/дол. , що на 17 копійок більше за попередній. Євро встановлено на рівні 42,89 грн/євро, а на міжбанку долар торгується по 41,59-41,62 грн.

Економіка • 11 лютого, 07:14 • 22121 перегляди

ЄІБ планує інвестувати в Україну 2 млрд євро - Зеленський

Президентка ЄІБ Надія Кальвіно вперше відвідала Україну та зустрілася з Володимиром Зеленським. Банк планує виділити 2 млрд євро на інфраструктурні та соціальні проєкти в 2025 році.

Війна • 10 лютого, 20:15 • 61140 перегляди

Шмигаль поговорив з Туском: про що йшлося

Прем'єр-міністри України та Польщі провели розмову щодо оборонної співпраці та розвитку прикордонної інфраструктури. Польща надала Україні 46-й пакет військової допомоги та підтримає євроінтеграцію під час головування в ЄС.

Війна • 10 лютого, 18:13 • 25657 перегляди

ЄІБ та Україна підписали нові угоди: куди підуть 100+ млн євро?

Україна та ЄІБ уклали угоди на понад 100 млн євро для відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Загальний портфель проєктів ЄІБ в Україні становить 4,95 млрд євро у 25 проєктах.

Економіка • 10 лютого, 13:21 • 23974 перегляди

Президентка ЄІБ прибула до Києва

Посол ЄС Катаріна Матернова та президент групи ЄІБ Надія Кальвіно прибули до Києва потягом. Їх зустрів гендиректор Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Економіка • 10 лютого, 08:59 • 28608 перегляди

19 країн ЄС просять банк розширити фінансування оборонного сектору

19 країн-членів ЄС звернулися до Європейського інвестиційного банку з проханням збільшити фінансування оборони. Країни пропонують розширити перелік дозволених видів діяльності та випустити "оборонні облігації".

Політика • 31 січня, 11:56 • 27872 перегляди

Кабмін ухвалив рішення, що дозволить отримати 300 млн євро від ЄІБ: на що підуть кошти

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про отримання 300 млн євро від Європейського інвестиційного банку. 200 млн спрямують на ГЕС, а 100 млн - на модернізацію систем опалення в громадах.

Економіка • 28 січня, 11:12 • 28409 перегляди

Банк ЄС виділив 55 млн євро на відновлення соціальної інфраструктури в Україні

Європейський інвестиційний банк надав Україні 55 млн євро під гарантії ЄС для відновлення соціальної інфраструктури у 12 областях. Програма охоплює 151 субпроєкт, включаючи лікарні, школи та системи водопостачання.

Суспільство • 28 грудня, 11:44 • 21866 перегляди

"Укренерго" отримала 86 мільйонів євро від ЄІБ на захист від дронів

"Укренерго" отримала від ЄІБ 86 млн євро для встановлення антидронового захисту на ключових підстанціях. Це перша частина Плану підтримки енергетики України для подолання пошкоджень інфраструктури.

Війна • 24 грудня, 01:27 • 79856 перегляди

ЄБРР спрямує 267 млн євро на модернізацію траси Київ-Чоп

ЄБРР виділив 267 млн євро кредиту на ремонт автомагістралі М-06, що з'єднує Київ із західним кордоном України. Роботи заплановані в Київській, Рівненській та Житомирській областях з фокусом на безпеку руху.

Економіка • 13 грудня, 12:23 • 16452 перегляди

Politico привідкрило рейтинг найвпливовіших людей Європи: Єрмак опинився серед "мрійників", а путін - серед "діячів"

Глава ОП України Андрій Єрмак увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico в категорії "мрійники". путін посів друге місце в категорії "діячі" з підписом "імперіалістичний".

Війна • 10 грудня, 14:48 • 21228 перегляди

Арцизька громада пів року бореться за пільгові тарифи на електроенергію

Арцизька міська рада звертається до вищих інстанцій щодо впровадження пільг на електроенергію для негазифікованих районів. Голова Одеської ОДА Олег Кіпер пообіцяв допомогти, направивши звернення прем'єр-міністру.

Суспільство • 5 грудня, 15:31 • 17354 перегляди

В Україні аналізують шість маршрутів для запуску платних доріг

В Україні проводять аналіз трафіку на шести основних маршрутах для оцінки доцільності запуску платних доріг. Це є вимогою ЄС, вже є напрацьований законопроєкт та домовленості з ЄІБ.

Економіка • 28 листопада, 15:42 • 127119 перегляди

На Донеччині через пошкодження біля Тернівської дамби вода підступає до населених пунктів

Через пошкодження Тернівської дамби у Донецькій області зафіксовано підйом води в річці Вовча. Вода підступає до населених пунктів Великоновосілківської громади, але оцінити критичність ситуації неможливо через обстріли.

Суспільство • 11 листопада, 13:04 • 19266 перегляди

Вперше за 20 років на Одещині взялися за реконструкцію очисних споруд - Кіпер

Вперше за 20 років в Арцизі стартувала реконструкція очисних споруд 1967 року будівництва. Проект фінансується Європейським інвестиційним банком та місцевими бюджетами на загальну суму 82 млн грн.

Суспільство • 6 листопада, 19:52 • 18336 перегляди

Міжнародні резерви України скоротились до 36,6 млрд доларів: що відбувається?

У жовтні 2024 року міжнародні резерви України знизились на 6% до 36,6 млрд доларів через валютні інтервенції НБУ та боргові виплати. НБУ прогнозує зростання резервів до 43,6 млрд доларів до кінця року.

Економіка • 6 листопада, 13:34 • 30631 перегляди

У Стамбулі безробітні зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом

Влада Стамбула запускає програму безкоштовного проїзду для 237 893 безробітних жителів міста. Кожен учасник отримає 96 безкоштовних поїздок на 3 місяці через додаток або QR-код.

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ЄІБ та ЄБРР профінансують створення екстреної допомоги 112 в Україні на 12 млн євро

ЄІБ та ЄБРР нададуть грантове фінансування для впровадження системи екстреної допомоги 112 в Україні. Проєкт об'єднає всі екстрені служби в єдину систему за європейськими стандартами.

Суспільство • 27 жовтня, 09:35 • 65748 перегляди