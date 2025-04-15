Нацбанк зміцнив гривню на 2 копійки, встановивши курс на рівні 41,3879 грн/дол. Курс євро становить 46,91 грн, а злотого – 10,92 грн.
Уряд України підписав угоди з Європейським інвестиційним банком про виділення 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Також продовжено "транспортний безвіз" з ЄС.
Європейський інвестиційний банк надає Україні 300 мільйонів євро для відбудови енергетичної та критичної інфраструктури. Кошти підуть на централізоване опалення, водопостачання та модернізацію соціальних послуг.
Заступники міністра енергетики обговорили з ЄІБ виклики енергосектору, відбудову інфраструктури та відновлювану енергетику. Розглянули проєкт газового хабу та розширення сховищ газу.
Україна та ЄІБ домовилися про фінансування у 100 млн євро на відновлення критичної інфраструктури, зокрема водогонів і каналізацій. Загальний портфель проєктів ЄІБ в Україні становить 4,3 млрд євро.
Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер підтримала ініціативу використання заморожених російських активів для України. Вона також заявила, що нейтралітет не захищає Австрію та закликала до активної участі в оборонних ініціативах ЄС.
Єврокомісія та ЄІБ підписали гарантійну угоду на 2 млрд євро для відбудови України. Кошти спрямують на енергетику, транспорт та муніципальну інфраструктуру.
Представники UKASKO взяли участь у зустрічах з європейськими чиновниками та фінансовими інституціями в Брюсселі. Делегація обговорила питання цифрової трансформації та впровадження insurtech-рішень у фінансовому секторі.
Кабмін спрямовує 1,5 млрд грн на підтримку безпечного стану укриття ЧАЕС після пошкодження російським дроном. Додатково планується залучити 400 млн євро від ЄІБ на енергоефективну відбудову.
Міністерство розвитку запустило програму компенсацій за знищене житло для ВПО з бюджетом 15 млрд грн. Програма допоможе близько 10 тисячам сімей отримати нові домівки, 50 родин вже придбали житло.
За три роки війни Агентство відновлення виплатило 54,69 млрд грн боргів за ремонт доріг. Найбільші виплати пішли на погашення облігацій та кредитів МБРР, ЄБРР та ЄІБ.
Кабмін затвердив проєкт угоди з Японією про грант у 8,8 млрд єн для відновлення інфраструктури України.
НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,59 грн/дол. , що на 17 копійок більше за попередній. Євро встановлено на рівні 42,89 грн/євро, а на міжбанку долар торгується по 41,59-41,62 грн.
Президентка ЄІБ Надія Кальвіно вперше відвідала Україну та зустрілася з Володимиром Зеленським. Банк планує виділити 2 млрд євро на інфраструктурні та соціальні проєкти в 2025 році.
Прем'єр-міністри України та Польщі провели розмову щодо оборонної співпраці та розвитку прикордонної інфраструктури. Польща надала Україні 46-й пакет військової допомоги та підтримає євроінтеграцію під час головування в ЄС.
Україна та ЄІБ уклали угоди на понад 100 млн євро для відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Загальний портфель проєктів ЄІБ в Україні становить 4,95 млрд євро у 25 проєктах.
Посол ЄС Катаріна Матернова та президент групи ЄІБ Надія Кальвіно прибули до Києва потягом. Їх зустрів гендиректор Укрзалізниці Олександр Перцовський.
19 країн-членів ЄС звернулися до Європейського інвестиційного банку з проханням збільшити фінансування оборони. Країни пропонують розширити перелік дозволених видів діяльності та випустити "оборонні облігації".
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про отримання 300 млн євро від Європейського інвестиційного банку. 200 млн спрямують на ГЕС, а 100 млн - на модернізацію систем опалення в громадах.
Європейський інвестиційний банк надав Україні 55 млн євро під гарантії ЄС для відновлення соціальної інфраструктури у 12 областях. Програма охоплює 151 субпроєкт, включаючи лікарні, школи та системи водопостачання.
"Укренерго" отримала від ЄІБ 86 млн євро для встановлення антидронового захисту на ключових підстанціях. Це перша частина Плану підтримки енергетики України для подолання пошкоджень інфраструктури.
ЄБРР виділив 267 млн євро кредиту на ремонт автомагістралі М-06, що з'єднує Київ із західним кордоном України. Роботи заплановані в Київській, Рівненській та Житомирській областях з фокусом на безпеку руху.
Глава ОП України Андрій Єрмак увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico в категорії "мрійники". путін посів друге місце в категорії "діячі" з підписом "імперіалістичний".
Арцизька міська рада звертається до вищих інстанцій щодо впровадження пільг на електроенергію для негазифікованих районів. Голова Одеської ОДА Олег Кіпер пообіцяв допомогти, направивши звернення прем'єр-міністру.
В Україні проводять аналіз трафіку на шести основних маршрутах для оцінки доцільності запуску платних доріг. Це є вимогою ЄС, вже є напрацьований законопроєкт та домовленості з ЄІБ.
Через пошкодження Тернівської дамби у Донецькій області зафіксовано підйом води в річці Вовча. Вода підступає до населених пунктів Великоновосілківської громади, але оцінити критичність ситуації неможливо через обстріли.
Вперше за 20 років в Арцизі стартувала реконструкція очисних споруд 1967 року будівництва. Проект фінансується Європейським інвестиційним банком та місцевими бюджетами на загальну суму 82 млн грн.
У жовтні 2024 року міжнародні резерви України знизились на 6% до 36,6 млрд доларів через валютні інтервенції НБУ та боргові виплати. НБУ прогнозує зростання резервів до 43,6 млрд доларів до кінця року.
Влада Стамбула запускає програму безкоштовного проїзду для 237 893 безробітних жителів міста. Кожен учасник отримає 96 безкоштовних поїздок на 3 місяці через додаток або QR-код.
ЄІБ та ЄБРР нададуть грантове фінансування для впровадження системи екстреної допомоги 112 в Україні. Проєкт об'єднає всі екстрені служби в єдину систему за європейськими стандартами.