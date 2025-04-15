Європейський інвестиційний банк

В Україні аналізують шість маршрутів для запуску платних доріг

В Україні проводять аналіз трафіку на шести основних маршрутах для оцінки доцільності запуску платних доріг. Це є вимогою ЄС, вже є напрацьований законопроєкт та домовленості з ЄІБ.