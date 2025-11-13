Нафтогаз отримав ще €127 млн гранту від банку ЄС на імпорт газу на тлі атак рф
Київ • УНН
Група Нафтогаз підписала грантову інвестиційну угоду з Європейським інвестиційним банком на €127 млн. Кошти підуть на закупівлю природного газу для опалювального сезону, компенсуючи втрати власного видобутку.
Група Нафтогаз підписала грантову інвестиційну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на суму €127 млн - кошти, надані ЄС за фінансової підтримки уряду Норвегії та підуть на закупівлю природного газу для цього опалювального сезону, повідомили у компанії у четвер, пише УНН.
Група Нафтогаз і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) уклали грантову угоду на €127 млн. (…) Вони будуть спрямовані на імпорт додаткових обсягів газу, щоб компенсувати втрати власного видобуту внаслідок російських атак на цивільні обʼєкти газової інфраструктури
Деталі
Фінансування здійснюється через Європейську інвестиційну платформу для України (Ukraine Investment Framework, UIF) - механізм, створений для мобілізації державних і приватних інвестицій у відновлення та реконструкцію України після російської агресії.
UIF є частиною програми Ukraine Facility, основного інструменту ЄС для цивільної підтримки України. Вперше Норвегія спрямовує свою допомогу безпосередньо через цей механізм. Це демонструє швидку та скоординовану відповідь Team Europe на підтримку нагальних енергетичних потреб України, зазначили у Нафтогазі.
"Грант ЄС у розмірі €127 млн євро для Нафтогазу, на додачу до кредиту ЄІБ у €300 млн євро, який було підписано та повністю виплачено у жовтні, відображає спільне розуміння терміновості ситуації та нашу здатність діяти швидко", - зазначила віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська, відповідальна за діяльність банку в Україні.
Довідково
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) створено у 1957 році. На сьогодні акціонерами ЄІБ є 27 країн Європейського Союзу.