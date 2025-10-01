"Нафтогаз" отримав €300 млн від Європейського інвестиційного банку на закупівлю газу
Київ • УНН
НАК "Нафтогаз України" підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком на €300 млн. Кошти спрямують на закупівлю імпортного газу для забезпечення опалювального сезону.
НАК "Нафтогаз України" підписав кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком на суму €300 млн. Кошти підуть на закупівлю імпортного газу для формування довгострокових запасів і забезпечення стабільного проходження опалювального сезону в умовах війни. Про це повідомив голова правління компанії Сергій Корецький у Facebook, пише УНН.
Деталі
За словами Корецького, цей внесок має важливе практичне значення для енергетичної стійкості країни напередодні зими.
Він також подякував Президенту України Володимиру Зеленському, Прем’єр-міністру Юлії Свириденко, Міністерствам фінансів, економіки, довкілля, сільського господарства та енергетики за підтримку, а європейським партнерам – за довіру та послідовну допомогу Україні у воєнний час.
Окрема подяка команді ЄІБ – за послідовну допомогу Україні в умовах повномасштабної війни. Це – тільки початок довгострокового партнерства
Фінансування надається в межах Ukraine Energy Rescue Plan і гарантується Європейською комісією, яка визначає енергетичну безпеку України пріоритетом європейської політики. Корецький підкреслив, що це лише початок довгострокового партнерства та приклад реальної солідарності в дії.
