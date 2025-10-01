$41.140.18
Ексклюзив
14:16 • 926 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 16255 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 15953 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 15884 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 51141 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 39741 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 30674 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48350 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25499 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34787 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
"Нафтогаз" отримав €300 млн від Європейського інвестиційного банку на закупівлю газу

Київ • УНН

 • 742 перегляди

НАК "Нафтогаз України" підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком на €300 млн. Кошти спрямують на закупівлю імпортного газу для забезпечення опалювального сезону.

"Нафтогаз" отримав €300 млн від Європейського інвестиційного банку на закупівлю газу

НАК "Нафтогаз України" підписав кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком на суму €300 млн. Кошти підуть на закупівлю імпортного газу для формування довгострокових запасів і забезпечення стабільного проходження опалювального сезону в умовах війни. Про це повідомив голова правління компанії Сергій Корецький у Facebook, пише УНН.

Деталі

За словами Корецького, цей внесок має важливе практичне значення для енергетичної стійкості країни напередодні зими. 

Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони30.09.25, 10:51 • 35300 переглядiв

Він також подякував Президенту України Володимиру Зеленському, Прем’єр-міністру Юлії Свириденко, Міністерствам фінансів, економіки, довкілля, сільського господарства та енергетики за підтримку, а європейським партнерам – за довіру та послідовну допомогу Україні у воєнний час.

Окрема подяка команді ЄІБ – за послідовну допомогу Україні в умовах повномасштабної війни. Це – тільки початок довгострокового партнерства 

– написав Корецький.

Фінансування надається в межах Ukraine Energy Rescue Plan і гарантується Європейською комісією, яка визначає енергетичну безпеку України пріоритетом європейської політики. Корецький підкреслив, що це лише початок довгострокового партнерства та приклад реальної солідарності в дії.

План ЄС щодо 140 млрд євро кредиту за рахунок активів рф для України: Bloomberg дізналося деталі26.09.25, 14:27 • 3228 переглядiв

Степан Гафтко

Економіка
Європейський інвестиційний банк
Укргазвидобування
Нафтогаз України
Європейська комісія
Володимир Зеленський
Україна