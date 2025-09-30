$41.320.16
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 10647 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 10457 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
07:25 • 11081 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 12844 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
04:27 • 16163 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВА
04:06 • 20117 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 55480 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 114051 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 55840 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Українцю загрожує 4 роки в'язниці за підпал Ikea у Вільнюсі - LRT
Українські бійці стримують атаки ворога поблизу Серебрянки - DeepState
росія готується до посилення авіаударів та збільшення кількості засобів ураження в Україні
В окупованому Донецьку дітей змушують розвозити воду замість навчання - ЦНС
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відео
Публікації
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 55485 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 114059 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 60053 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Литва
Державний кордон України
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса Роско
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily Мail
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомо
The Guardian
MIM-104 Patriot
Ракетна система С-400
Шахед-136
Brent

Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони

Київ • УНН

 • 10469 перегляди

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про домовленість з Україною щодо виділення 2 млрд євро на безпілотники. Вона також запропонувала ідею репараційного кредиту на основі знерухомлених російських суверенних активів.

Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони

У європейської сторони з Україною є домовленість про спрямування 2 млрд євро на дрони, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час заяв для преси з Генсеком НАТО Марком Рютте у вівторок, пише УНН.

Нам необхідно надати військову допомогу Україні. Якщо ми продовжуємо вважати Україну нашою першою лінією оборони, нам необхідно збільшити нашу військову допомогу. Зокрема, ми домовилися з Україною про виділення 2 мільярдів євро на безпілотники. Це дозволить Україні наростити потужності з виробництва безпілотників та дозволить ЄС скористатися цими технологіями

- сказала фон дер Ляєн.

ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg30.09.25, 07:06 • 20122 перегляди

Однак, з її слів, "необхідне структуроване рішення щодо військової підтримки". "Саме тому я висунула ідею репараційного кредиту на основі знерухомлених російських суверенних активів. Кредит не буде видано одноразово, а траншами і на певних умовах. Ми зміцнимо нашу оборонну промисловість, забезпечивши використання частини кредиту для закупівель у Європі та за участю Європи. Важливо, що арешту активів не буде. Україна має повернути кредит, якщо росія сплачує репарації. Винний має бути притягнутий до відповідальності", - наголосила фон дер Ляєн.

План ЄС щодо 140 млрд євро кредиту за рахунок активів рф для України: Bloomberg дізналося деталі26.09.25, 14:27 • 3172 перегляди

Також голова Єврокомісії вказала на посилення економічного тиску на росію. "Наші санкції працюють. Прогнозується уповільнення зростання ВВП росії з 4,3% у 2024 році до 0,9% у 2025 році. Нам потрібно посилити тиск. З цією метою ми запропонували новий пакет санкцій, що включає жорсткі заходи у сфері енергетики, фінансових послуг та торгівлі. Одним із його ключових елементів є заборона на імпорт СПГ із росії", - зазначила вона.

У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію19.09.25, 15:00 • 42219 переглядiв

Юлія Шрамко

Електроенергія
Марк Рютте
Європейська комісія
НАТО
Урсула фон дер Ляєн
Україна