Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони

У європейської сторони з Україною є домовленість про спрямування 2 млрд євро на дрони, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час заяв для преси з Генсеком НАТО Марком Рютте у вівторок, пише УНН.

Нам необхідно надати військову допомогу Україні. Якщо ми продовжуємо вважати Україну нашою першою лінією оборони, нам необхідно збільшити нашу військову допомогу. Зокрема, ми домовилися з Україною про виділення 2 мільярдів євро на безпілотники. Це дозволить Україні наростити потужності з виробництва безпілотників та дозволить ЄС скористатися цими технологіями - сказала фон дер Ляєн.

Однак, з її слів, "необхідне структуроване рішення щодо військової підтримки". "Саме тому я висунула ідею репараційного кредиту на основі знерухомлених російських суверенних активів. Кредит не буде видано одноразово, а траншами і на певних умовах. Ми зміцнимо нашу оборонну промисловість, забезпечивши використання частини кредиту для закупівель у Європі та за участю Європи. Важливо, що арешту активів не буде. Україна має повернути кредит, якщо росія сплачує репарації. Винний має бути притягнутий до відповідальності", - наголосила фон дер Ляєн.

Також голова Єврокомісії вказала на посилення економічного тиску на росію. "Наші санкції працюють. Прогнозується уповільнення зростання ВВП росії з 4,3% у 2024 році до 0,9% у 2025 році. Нам потрібно посилити тиск. З цією метою ми запропонували новий пакет санкцій, що включає жорсткі заходи у сфері енергетики, фінансових послуг та торгівлі. Одним із його ключових елементів є заборона на імпорт СПГ із росії", - зазначила вона.

