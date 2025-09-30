ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Київ • УНН
Лідери ЄС цього тижня у Копенгагені обговорять нові оборонні ініціативи. Серед ключових – "стіна безпілотників" та європейський щит ППО, що мають посилити захист континенту на тлі російських порушень повітряного простору.
Деталі
Як зазначається у документі Єврокомісії, плани набули актуальності після серії порушень повітряного простору держав-членів НАТО російськими літаками. Стратегія спрямована на закриття критичних прогалин в обороні Європи до 2030 року.
Особливий акцент робиться на сферах, що потребують термінових дій - протиракетній і протиповітряній обороні та розвитку безпілотних систем. "Європейська стіна безпілотників" та "східний фланговий годинник" визначені як першочергові проєкти, які слід реалізувати найближчим часом.
Нагадаємо
Раніше Президент Зеленський запропонував Польщі та партнерам створити спільний щит від повітряних загроз рф, посилаючись на досвід України. Він також зазначив, що росія могла використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів.
Загалом в основі проєкту "стіни дронів" лежить "багатошарова система захисту від дронів" під назвою Eirshield, платформа проти дронів, розроблена в рамках спільного партнерства естонської компанії DefSecIntel та латвійської Origin Robotics.
Система використовуватиме радари, камери, радіочастотні детектори, напрямок руху дрона та рівень його загрози, щоб вирішити, чи слід глушити або блокувати сигнал ворожого дрона, чи слід його вразити іншим дроном.