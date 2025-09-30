ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg

$41.480.01
48.410.31
ukenru
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 35978 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 45175 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 46457 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 49995 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 28671 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 24966 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 17020 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 30644 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 49657 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70899 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3м/с
86%
756мм
Популярные новости
Три часа боролся с волнами в открытом море: у Одессы спасли ирландского моряка29 сентября, 18:21 • 6528 просмотра
В Белом доме подготовили мирный план, чтобы завершить войну Израиля с боевиками ХАМАСPhoto29 сентября, 19:27 • 2874 просмотра
Президент Польши Навроцкий подал в Сейм законопроект против "бандеризма"29 сентября, 20:10 • 9022 просмотра
Украинцу грозит 4 года тюрьмы за поджог Ikea в Вильнюсе - LRT23:15 • 3828 просмотра
Россия готовится к усилению авиаударов и увеличению количества средств поражения в Украине00:34 • 5580 просмотра
публикации
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 35978 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 46457 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 49995 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 39549 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева29 сентября, 10:08 • 32473 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Виктор Орбан
Камала Харрис
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 13515 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 16232 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 29120 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 37540 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 34452 просмотра
Актуальное
YouTube
ТикТок
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Ракетный комплекс "Панцирь"

ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Лидеры ЕС на этой неделе в Копенгагене обсудят новые оборонные инициативы. Среди ключевых – "стена беспилотников" и европейский щит ПВО, которые должны усилить защиту континента на фоне российских нарушений воздушного пространства.

ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg

Лидеры Европейского Союза на этой неделе соберутся в Копенгагене, чтобы обсудить новые оборонные проекты, в частности создание «европейской стены беспилотников» и общеевропейского противовоздушного щита. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Как отмечается в документе Еврокомиссии, планы приобрели актуальность после серии нарушений воздушного пространства государств-членов НАТО российскими самолетами. Стратегия направлена на закрытие критических пробелов в обороне Европы до 2030 года.

Особый акцент делается на сферах, требующих срочных действий – противоракетной и противовоздушной обороне и развитии беспилотных систем. «Европейская стена беспилотников» и «восточные фланговые часы» определены как первоочередные проекты, которые следует реализовать в ближайшее время.

Напомним

Ранее Президент Зеленский предложил Польше и партнерам создать общий щит от воздушных угроз РФ, ссылаясь на опыт Украины. Он также отметил, что Россия могла использовать танкеры в Балтийском море для запуска дронов.

В целом в основе проекта «стены дронов» лежит «многослойная система защиты от дронов» под названием Eirshield, платформа против дронов, разработанная в рамках совместного партнерства эстонской компании DefSecIntel и латвийской Origin Robotics.

Система будет использовать радары, камеры, радиочастотные детекторы, направление движения дрона и уровень его угрозы, чтобы решить, следует ли глушить или блокировать сигнал вражеского дрона, или следует ли его поразить другим дроном.

Вероника Марченко

Война в УкраинеТехнологии
Европейская комиссия
Bloomberg L.P.
НАТО
Балтийское море
Копенгаген
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
Польша