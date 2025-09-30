ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Киев • УНН
Лидеры ЕС на этой неделе в Копенгагене обсудят новые оборонные инициативы. Среди ключевых – "стена беспилотников" и европейский щит ПВО, которые должны усилить защиту континента на фоне российских нарушений воздушного пространства.
Лидеры Европейского Союза на этой неделе соберутся в Копенгагене, чтобы обсудить новые оборонные проекты, в частности создание «европейской стены беспилотников» и общеевропейского противовоздушного щита. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Подробности
Как отмечается в документе Еврокомиссии, планы приобрели актуальность после серии нарушений воздушного пространства государств-членов НАТО российскими самолетами. Стратегия направлена на закрытие критических пробелов в обороне Европы до 2030 года.
Особый акцент делается на сферах, требующих срочных действий – противоракетной и противовоздушной обороне и развитии беспилотных систем. «Европейская стена беспилотников» и «восточные фланговые часы» определены как первоочередные проекты, которые следует реализовать в ближайшее время.
Напомним
Ранее Президент Зеленский предложил Польше и партнерам создать общий щит от воздушных угроз РФ, ссылаясь на опыт Украины. Он также отметил, что Россия могла использовать танкеры в Балтийском море для запуска дронов.
В целом в основе проекта «стены дронов» лежит «многослойная система защиты от дронов» под названием Eirshield, платформа против дронов, разработанная в рамках совместного партнерства эстонской компании DefSecIntel и латвийской Origin Robotics.
Система будет использовать радары, камеры, радиочастотные детекторы, направление движения дрона и уровень его угрозы, чтобы решить, следует ли глушить или блокировать сигнал вражеского дрона, или следует ли его поразить другим дроном.