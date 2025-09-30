$41.320.16
08:28 • 5572 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51 • 5976 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
07:25 • 8892 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
06:49 • 11292 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
04:27 • 14904 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
04:06 • 19569 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 53712 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 55733 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 58605 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 61120 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны

Киев • УНН

 • 6042 просмотра

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о договоренности с Украиной о выделении 2 млрд евро на беспилотники. Она также предложила идею репарационного кредита на основе обездвиженных российских суверенных активов.

Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны

У европейской стороны с Украиной есть договоренность о направлении 2 млрд евро на дроны, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время заявлений для прессы с Генсеком НАТО Марком Рютте во вторник, пишет УНН.

Нам необходимо оказать военную помощь Украине. Если мы продолжаем считать Украину нашей первой линией обороны, нам необходимо увеличить нашу военную помощь. В частности, мы договорились с Украиной о выделении 2 миллиардов евро на беспилотники. Это позволит Украине нарастить мощности по производству беспилотников и позволит ЕС воспользоваться этими технологиями

- сказала фон дер Ляйен.

ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg30.09.25, 07:06 • 19573 просмотра

Однако, по ее словам, "необходимо структурированное решение по военной поддержке". "Именно поэтому я выдвинула идею репарационного кредита на основе обездвиженных российских суверенных активов. Кредит не будет выдан одноразово, а траншами и на определенных условиях. Мы укрепим нашу оборонную промышленность, обеспечив использование части кредита для закупок в Европе и с участием Европы. Важно, что ареста активов не будет. Украина должна вернуть кредит, если Россия выплачивает репарации. Виновный должен быть привлечен к ответственности", - подчеркнула фон дер Ляйен.

План ЕС по кредиту в 140 млрд евро за счет активов рф для Украины: Bloomberg узнало детали26.09.25, 14:27 • 3171 просмотр

Также глава Еврокомиссии указала на усиление экономического давления на Россию. "Наши санкции работают. Прогнозируется замедление роста ВВП России с 4,3% в 2024 году до 0,9% в 2025 году. Нам нужно усилить давление. С этой целью мы предложили новый пакет санкций, включающий жесткие меры в сфере энергетики, финансовых услуг и торговли. Одним из его ключевых элементов является запрет на импорт СПГ из России", - отметила она.

В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию19.09.25, 15:00 • 42219 просмотров

Юлия Шрамко

