Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны

У европейской стороны с Украиной есть договоренность о направлении 2 млрд евро на дроны, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время заявлений для прессы с Генсеком НАТО Марком Рютте во вторник, пишет УНН.

Нам необходимо оказать военную помощь Украине. Если мы продолжаем считать Украину нашей первой линией обороны, нам необходимо увеличить нашу военную помощь. В частности, мы договорились с Украиной о выделении 2 миллиардов евро на беспилотники. Это позволит Украине нарастить мощности по производству беспилотников и позволит ЕС воспользоваться этими технологиями - сказала фон дер Ляйен.

Однако, по ее словам, "необходимо структурированное решение по военной поддержке". "Именно поэтому я выдвинула идею репарационного кредита на основе обездвиженных российских суверенных активов. Кредит не будет выдан одноразово, а траншами и на определенных условиях. Мы укрепим нашу оборонную промышленность, обеспечив использование части кредита для закупок в Европе и с участием Европы. Важно, что ареста активов не будет. Украина должна вернуть кредит, если Россия выплачивает репарации. Виновный должен быть привлечен к ответственности", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Также глава Еврокомиссии указала на усиление экономического давления на Россию. "Наши санкции работают. Прогнозируется замедление роста ВВП России с 4,3% в 2024 году до 0,9% в 2025 году. Нам нужно усилить давление. С этой целью мы предложили новый пакет санкций, включающий жесткие меры в сфере энергетики, финансовых услуг и торговли. Одним из его ключевых элементов является запрет на импорт СПГ из России", - отметила она.

