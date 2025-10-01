"Нафтогаз" получил €300 млн от Европейского инвестиционного банка на закупку газа
НАК "Нафтогаз Украины" подписала кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком на €300 млн. Средства направят на закупку импортного газа для обеспечения отопительного сезона.
НАК "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком на сумму €300 млн. Средства пойдут на закупку импортного газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона в условиях войны. Об этом сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий в Facebook, пишет УНН.
По словам Корецкого, этот вклад имеет важное практическое значение для энергетической устойчивости страны накануне зимы.
Он также поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского, Премьер-министра Юлию Свириденко, Министерства финансов, экономики, окружающей среды, сельского хозяйства и энергетики за поддержку, а европейским партнерам – за доверие и последовательную помощь Украине в военное время.
Отдельная благодарность команде ЕИБ – за последовательную помощь Украине в условиях полномасштабной войны. Это – только начало долгосрочного партнерства
Финансирование предоставляется в рамках Ukraine Energy Rescue Plan и гарантируется Европейской комиссией, которая определяет энергетическую безопасность Украины приоритетом европейской политики. Корецкий подчеркнул, что это лишь начало долгосрочного партнерства и пример реальной солидарности в действии.
