"Нафтогаз" получил €300 млн от Европейского инвестиционного банка на закупку газа

НАК "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком на сумму €300 млн. Средства пойдут на закупку импортного газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона в условиях войны. Об этом сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий в Facebook, пишет УНН.

Подробности

По словам Корецкого, этот вклад имеет важное практическое значение для энергетической устойчивости страны накануне зимы.

Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны

Он также поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского, Премьер-министра Юлию Свириденко, Министерства финансов, экономики, окружающей среды, сельского хозяйства и энергетики за поддержку, а европейским партнерам – за доверие и последовательную помощь Украине в военное время.

Отдельная благодарность команде ЕИБ – за последовательную помощь Украине в условиях полномасштабной войны. Это – только начало долгосрочного партнерства – написал Корецкий.

Финансирование предоставляется в рамках Ukraine Energy Rescue Plan и гарантируется Европейской комиссией, которая определяет энергетическую безопасность Украины приоритетом европейской политики. Корецкий подчеркнул, что это лишь начало долгосрочного партнерства и пример реальной солидарности в действии.

План ЕС по кредиту в 140 млрд евро за счет активов рф для Украины: Bloomberg узнало детали