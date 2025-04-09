Европейский инвестиционный банк

Заместитель Генсека ООН приехал в Гостомель: вместе с Кравченко посетил восстановленный дом, который разрушили россияне

Хаолян Сюй встретился с председателем Киевской ОВА в Гостомеле. Они осмотрели дом, восстановленный по программе UNITED24, где ПРООН контролировала процесс восстановления, что позволило сэкономить более 16 млн грн.