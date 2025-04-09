Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине 300 миллионов евро для восстановления энергетической и критической инфраструктуры. Средства пойдут на централизованное отопление, водоснабжение и модернизацию социальных услуг.
Заместители министра энергетики обсудили с ЕИБ вызовы энергосектора, восстановление инфраструктуры и возобновляемую энергетику. Рассмотрели проект газового хаба и расширение хранилищ газа.
Украина и ЕИБ договорились о финансировании в 100 млн евро на восстановление критической инфраструктуры, в частности водопроводов и канализаций. Общий портфель проектов ЕИБ в Украине составляет 4,3 млрд евро.
Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер поддержала инициативу использования замороженных российских активов для Украины. Она также заявила, что нейтралитет не защищает Австрию и призвала к активному участию в оборонительных инициативах ЕС.
Еврокомиссия и ЕИБ подписали гарантийное соглашение на 2 миллиарда евро для восстановления Украины. Средства будут направлены на энергетику, транспорт и муниципальную инфраструктуру.
Представители UKASKO приняли участие во встречах с европейскими чиновниками и финансовыми институтами в Брюсселе. Делегация обсудила вопросы цифровой трансформации и внедрения insurtech-решений в финансовом секторе.
Кабмин направляет 1,5 млрд грн на поддержку безопасного состояния укрытия ЧАЭС после повреждения российским дроном. Дополнительно планируется привлечь 400 млн евро от ЕИБ на энергоэффективное восстановление.
Министерство развития запустило программу компенсаций за уничтоженное жилье для ВПЛ с бюджетом 15 млрд грн. Программа поможет около 10 тысячам семей получить новые дома, 50 семей уже приобрели жилье.
За три года войны Агентство восстановления выплатило 54,69 млрд грн долгов за ремонт дорог. Наибольшие выплаты пошли на погашение облигаций и кредитов МБРР, ЕБРР и ЕИБ.
Кабмин утвердил проект соглашения с Японией о гранте в 8,8 млрд иен для восстановления инфраструктуры Украины.
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,59 грн/долл. , что на 17 копеек больше предыдущего. Евро установлен на уровне 42,89 грн/евро, а на межбанке доллар торгуется по 41,59-41,62 грн.
Президент ЕИБ Надежда Кальвино впервые посетила Украину и встретилась с Владимиром Зеленским. Банк планирует выделить 2 млрд евро на инфраструктурные и социальные проекты в 2025 году.
Премьер-министры Украины и Польши провели разговор об оборонном сотрудничестве и развитии пограничной инфраструктуры. Польша предоставила Украине 46-й пакет военной помощи и поддержит евроинтеграцию во время председательства в ЕС.
Украина и ЕИБ заключили соглашения на более 100 млн евро для восстановления энергетики и критической инфраструктуры. Общий портфель проектов ЕИБ в Украине составляет 4,95 млрд евро в 25 проектах.
Посол ЕС Катарина Матернова и президент группы ЕИБ Надежда Кальвино прибыли в Киев на поезде. Их встретил гендиректор Укрзализныци Александр Перцовский.
19 стран-членов ЕС обратились в Европейский инвестиционный банк с просьбой увеличить финансирование обороны. Страны предлагают расширить перечень разрешенных видов деятельности и выпустить «оборонные облигации».
Кабинет Министров принял решение о получении 300 млн евро от Европейского инвестиционного банка. 200 млн направят на ГЭС, а 100 млн - на модернизацию систем отопления в громадах.
Европейский инвестиционный банк предоставил Украине 55 млн евро под гарантии ЕС для восстановления социальной инфраструктуры в 12 областях. Программа охватывает 151 субпроект, включая больницы, школы и системы водоснабжения.
"Укрэнерго" получила от ЕИБ 86 млн евро для установки антидроновой защиты на ключевых подстанциях. Это первая часть Плана поддержки энергетики Украины для преодоления повреждений инфраструктуры.
ЕБРР выделил 267 млн евро кредита на ремонт автомагистрали М-06, соединяющей Киев с западной границей Украины. Работы запланированы в Киевской, Ровенской и Житомирской областях с фокусом на безопасность движения.
Глава ОП Украины Андрей Ермак вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico в категории "мечтатели". путин занял второе место в категории "деятели" с подписью "империалистический".
Городской совет арцига обращается к вышестоящим инстанциям за внедрением льгот на электроэнергию для негазифицированных районов. Глава Одесской ОГА Олег Кипер пообещал помочь, направив обращение премьер-министру.
В Украине проводят анализ трафика на шести основных маршрутах для оценки целесообразности запуска платных дорог. Это является требованием ЕС, уже есть наработанный законопроект и договоренности с ЕИБ.
Из-за повреждения Терновской дамбы в Донецкой области зафиксирован подъем воды в реке Волчья. Вода подступает к населенным пунктам Великоновоселковской громады, но оценить критичность ситуации невозможно из-за обстрелов.
Впервые за 20 лет в Арцизе стартовала реконструкция очистных сооружений 1967 года постройки. Проект финансируется Европейским инвестиционным банком и местными бюджетами на общую сумму 82 млн грн.
В октябре 2024 года международные резервы Украины снизились на 6% до 36,6 млрд долларов из-за валютных интервенций НБУ и долговых выплат. НБУ прогнозирует рост резервов до 43,6 млрд долларов до конца года.
Власти Стамбула запускают программу бесплатного проезда для 237 893 безработных жителей города. Каждый участник получит 96 бесплатных поездок на 3 месяца через приложение или QR-код.
ЕИБ и ЕБРР предоставят грантовое финансирование для внедрения системы экстренной помощи 112 в Украине. Проект объединит все экстренные службы в единую систему по европейским стандартам.
Хаолян Сюй встретился с председателем Киевской ОВА в Гостомеле. Они осмотрели дом, восстановленный по программе UNITED24, где ПРООН контролировала процесс восстановления, что позволило сэкономить более 16 млн грн.
Кабмин одобрил привлечение более 17 млн евро от Европейского инвестиционного банка на развитие транспорта. Средства пойдут громадам на обновление коммунальных автопарков.