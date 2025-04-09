Европейский инвестиционный банк

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26436 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Заместители министра энергетики обсудили с ЕИБ вызовы энергосектора, восстановление инфраструктуры и возобновляемую энергетику. Рассмотрели проект газового хаба и расширение хранилищ газа.

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Кредитный банк ЕС выделит Украине €100 млн на восстановление водопроводов и канализаций

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Глава МИД Австрии поддержала использование замороженных российских активов для восстановления Украины

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер поддержала инициативу использования замороженных российских активов для Украины. Она также заявила, что нейтралитет не защищает Австрию и призвала к активному участию в оборонительных инициативах ЕС.

Война • 9 марта, 01:27 • 25005 просмотра

Еврокомиссия и ЕИБ подписали гарантийное соглашение на 2 миллиарда евро для восстановления Украины

Еврокомиссия и ЕИБ подписали гарантийное соглашение на 2 миллиарда евро для восстановления Украины. Средства будут направлены на энергетику, транспорт и муниципальную инфраструктуру.

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Украинский insurtech выходит на европейский уровень: UKASKO в составе делегации АУБ в Брюсселе

Представители UKASKO приняли участие во встречах с европейскими чиновниками и финансовыми институтами в Брюсселе. Делегация обсудила вопросы цифровой трансформации и внедрения insurtech-решений в финансовом секторе.

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На укрытие ЧАЭС направят 1,5 млрд грн после попадания российского дрона: есть решение правительства

Кабмин направляет 1,5 млрд грн на поддержку безопасного состояния укрытия ЧАЭС после повреждения российским дроном. Дополнительно планируется привлечь 400 млн евро от ЕИБ на энергоэффективное восстановление.

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50 семей ВПЛ уже получили компенсации за уничтоженное жилье - Кулеба

Министерство развития запустило программу компенсаций за уничтоженное жилье для ВПЛ с бюджетом 15 млрд грн. Программа поможет около 10 тысячам семей получить новые дома, 50 семей уже приобрели жилье.

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Государство выплатило 55 млрд долгов по довоенным кредитам на ремонт дорог - СМИ

За три года войны Агентство восстановления выплатило 54,69 млрд грн долгов за ремонт дорог. Наибольшие выплаты пошли на погашение облигаций и кредитов МБРР, ЕБРР и ЕИБ.

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Япония предоставит Украине грант в 58 млн долл. на восстановление инфраструктуры: правительство утвердило соглашение

Кабмин утвердил проект соглашения с Японией о гранте в 8,8 млрд иен для восстановления инфраструктуры Украины.

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Курс валют на 10 февраля: доллар показал рост: доллар показал рост

НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,59 грн/долл. , что на 17 копеек больше предыдущего. Евро установлен на уровне 42,89 грн/евро, а на межбанке доллар торгуется по 41,59-41,62 грн.

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Президент ЕИБ прибыла в Киев

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