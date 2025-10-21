$41.760.03
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
Рада назначила Бережную главой Минкульта
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
Сохранить преимущество над КНР и США: европейский банк готовит 250 млрд евро для передовых технологий на континенте

Киев • УНН

Президент Европейского инвестиционного банка Надя Кальвино объявила о мобилизации 250 млрд евро до 2027 года для развития высоких технологий. Цель – сохранить конкурентоспособность Европы с Китаем и США и создать 1000 европейских технологических гигантов.

Сохранить преимущество над КНР и США: европейский банк готовит 250 млрд евро для передовых технологий на континенте

Президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надя Кальвино предупредила о необходимости ускорения для сохранения конкурентоспособности Европы с Китаем и США в секторе передовых технологий. Для этой цели испанский экономист должна согласовать миллиарды долларов. Передает УНН со ссылкой на El Pais.

Детали

В Европейском инвестбанке (ЕИБ) объявили о намерении мобилизовать крупные средства в течение ближайших лет для развития высоких технологий на континенте.

Президент Европейского инвестиционного банка Надя Кальвино предупредила о необходимости ускорения объединения всех стран Европы, чтобы сохранить свой голос в неспокойном мировом контексте, отмеченном войной в Украине, вторжением в Газу и торговой войной, начатой Дональдом Трампом.

Соответственно, чтобы не потерять технологическое преимущество над США, где сосредоточены такие технологические гиганты, как Google, Amazon, Apple и Facebook, а также производственное преимущество над Китаем, где сосредоточено производство товаров, потребляемых в остальном мире, следует сформировать финансовый ресурс на передовые проекты. Речь идет о выделении 250 млрд евро на технологические инновации до 2027 года - чтобы компании могли расти здесь (в Европе - ред.), - отметила испанский экономист.

Цель программы - создать 1000 европейских гигантов, которые присоединятся к 3000 уже существующих в таких отраслях, как искусственный интеллект, оборона, военная инфраструктура, сырьевые материалы и переход к "зеленой" экономике.

- объявила руководитель Европейского инвестиционного банка

Кроме того, Кальвино объявила 21 октября, что Климатический банк одобрил удвоение финансирования адаптации к изменению климата до 30 миллиардов евро к 2030 году. В этом контексте отмечено, что ЕИБ и Европейская комиссия подготовили 17,5 миллиарда евро для содействия энергоэффективности малых и средних предприятий. Но единый центр доступа к финансовому механизму еще должен быть создан.

Напомним

Китай активно внедряет 6G, устанавливая технологические стандарты. США и Европа, еще весной 2025 года не спешили с развитием 6G, впрочем наблюдалось медленное развертывание 5G.

Игорь Тележников

