Трамп ожидает "очень справедливой" сделки с Китаем

Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина Ганича
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать Донбасс
Зеленский заявил о приближении Украины к завершению войны, но есть нюансы
Глава дипломатии ЕС ответила, не будет ли "пощечиной" встреча Трампа с путиным в Будапеште без европейцев
Зеленский объяснил, чем путин постоянно пытается "подкупить" Трампа
Когда сперма начинает "портиться": ученые определили опасный возраст для отцовства
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбасками
публикации
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбасками
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войну
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октября
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 116740 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминов
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Блогеры
Кайя Каллас
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Будапешт
Вашингтон
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже Бекхэм
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"
Социальная сеть
Дипломатка
Сериал
Фильм
Грибы

Трамп ожидает "очень справедливой" сделки с Китаем

Киев • УНН

Трамп заявил, что вскоре встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и ожидает заключения очень справедливой сделки.

Трамп ожидает "очень справедливой" сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и что он ожидает, что "мы, вероятно, заключим очень справедливую сделку" с Китаем, передает УНН со ссылкой на AP.

Я думаю, что мы разработаем что-то, что будет хорошо для обеих стран 

– сказал Трамп.

Пекин не объявлял о каких-либо планах относительно поездки Си в Южную Корею, где, по словам Трампа, он планирует встретиться с председателем КНР, хотя для Пекина не является чем-то необычным делать объявления ближе к этой дате.

Трамп пригрозил производить растительное масло в США вместо его покупки у Китая: рынок моментально отреагировал многомиллиардным падением15.10.25, 00:40 • 4867 просмотров

Министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе разговаривал с вице-премьером Китая Хэ Лифэном, и он сказал, что обе стороны встретятся в Малайзии позднее на этой неделе, чтобы помочь подготовиться к саммиту лидеров.

Трамп встретится с лидером Китая Си Цзиньпином: соя станет главной темой01.10.25, 22:23 • 3750 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Дипломатка
Малайзия
Пекин
Дональд Трамп
Южная Корея
Си Цзиньпин
Китай