Трамп ожидает "очень справедливой" сделки с Китаем

Трамп заявил, что вскоре встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и ожидает заключения очень справедливой сделки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и что он ожидает, что "мы, вероятно, заключим очень справедливую сделку" с Китаем, передает УНН со ссылкой на AP. Я думаю, что мы разработаем что-то, что будет хорошо для обеих стран – сказал Трамп. Пекин не объявлял о каких-либо планах относительно поездки Си в Южную Корею, где, по словам Трампа, он планирует встретиться с председателем КНР, хотя для Пекина не является чем-то необычным делать объявления ближе к этой дате. Трамп пригрозил производить растительное масло в США вместо его покупки у Китая: рынок моментально отреагировал многомиллиардным падением Министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе разговаривал с вице-премьером Китая Хэ Лифэном, и он сказал, что обе стороны встретятся в Малайзии позднее на этой неделе, чтобы помочь подготовиться к саммиту лидеров. Трамп встретится с лидером Китая Си Цзиньпином: соя станет главной темой