Трамп ожидает "очень справедливой" сделки с Китаем
Трамп заявил, что вскоре встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и ожидает заключения очень справедливой сделки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и что он ожидает, что "мы, вероятно, заключим очень справедливую сделку" с Китаем, передает УНН со ссылкой на AP.
Я думаю, что мы разработаем что-то, что будет хорошо для обеих стран
Пекин не объявлял о каких-либо планах относительно поездки Си в Южную Корею, где, по словам Трампа, он планирует встретиться с председателем КНР, хотя для Пекина не является чем-то необычным делать объявления ближе к этой дате.
Министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе разговаривал с вице-премьером Китая Хэ Лифэном, и он сказал, что обе стороны встретятся в Малайзии позднее на этой неделе, чтобы помочь подготовиться к саммиту лидеров.
