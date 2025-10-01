Трамп встретится с лидером Китая Си Цзиньпином: соя станет главной темой

Президент США Дональд Трамп заявил, что через 4 недели встретится с лидером Китая Си Цзиньпином, и соя будет главной темой обсуждения. Об этом Трамп написал в своей соцсети Тruthsocial, передает УНН.

Соевые фермеры нашей страны страдают, потому что Китай, исключительно из соображений "переговоров", не покупает их продукцию. Мы заработали столько денег на пошлинах, что решили взять небольшую часть этих денег и помочь нашим фермерам. Я никогда не подведу наших фермеров. Сонный Джо Байден не выполнил наше соглашение с Китаем, по которому они должны были приобрести наши сельскохозяйственные продукты на миллиарды долларов, в том числе сою. (...) Через четыре недели я встречусь с председателем Китая Си, и соя будет главной темой обсуждения - написал Трамп.

Напомним

Ранее Трамп заявлял, что в начале следующего года отправится в Китай.