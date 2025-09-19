Трамп заявив, що поїде до Китаю на початку 2026 року
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп повідомив про візит до Китаю на початку наступного року після розмови з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Сторони також домовилися про зустріч на саміті АТЕС у Південній Кореї.
Президент США Дональд Трамп заявив, що на початку наступного року вирушить до Китаю. Про це це він повідомив у своїй соцмережі після розмови із лідером КНР Сі Цзіньпіном, передає УНН.
Я ... домовився з президентом Сі про те, що ми зустрінемося на саміті АТЕС у Південній Кореї, що я поїду до Китаю на початку наступного року, а президент Сі, відповідно, приїде до Сполучених Штатів у відповідний час
За словами президента США, розмова була дуже вдалою.
Крім того Трамп анонсував нову розмову.
... ми знову поговоримо по телефону, я вдячний за схвалення угоди з TikTok, і ми обоє з нетерпінням чекаємо на зустріч на саміті АТЕС!
Трамп провів телефонну розмову з главою Китаю19.09.25, 16:03 • 1796 переглядiв