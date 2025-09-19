Трамп заявив, що поїде до Китаю на початку 2026 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що на початку наступного року вирушить до Китаю. Про це це він повідомив у своїй соцмережі після розмови із лідером КНР Сі Цзіньпіном, передає УНН.

Я ... домовився з президентом Сі про те, що ми зустрінемося на саміті АТЕС у Південній Кореї, що я поїду до Китаю на початку наступного року, а президент Сі, відповідно, приїде до Сполучених Штатів у відповідний час

За словами президента США, розмова була дуже вдалою.

Крім того Трамп анонсував нову розмову.

... ми знову поговоримо по телефону, я вдячний за схвалення угоди з TikTok, і ми обоє з нетерпінням чекаємо на зустріч на саміті АТЕС!