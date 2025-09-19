$41.250.05
Ексклюзив
12:05 • 13136 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
12:00 • 12731 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 18810 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
19 вересня, 08:43 • 32957 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 32903 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 51100 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 44900 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 65458 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 45099 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 52791 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги
19 вересня, 07:04
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідування
19 вересня, 07:55
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідків
19 вересня, 08:27
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
10:18
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні
10:27
Трамп заявив, що поїде до Китаю на початку 2026 року

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Президент США Дональд Трамп повідомив про візит до Китаю на початку наступного року після розмови з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Сторони також домовилися про зустріч на саміті АТЕС у Південній Кореї.

Трамп заявив, що поїде до Китаю на початку 2026 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що на початку наступного року вирушить до Китаю. Про це це він повідомив у своїй соцмережі після розмови із лідером КНР Сі Цзіньпіном, передає УНН.

Я ... домовився з президентом Сі про те, що ми зустрінемося на саміті АТЕС у Південній Кореї, що я поїду до Китаю на початку наступного року, а президент Сі, відповідно, приїде до Сполучених Штатів у відповідний час 

- написав Трамп.

За словами президента США, розмова була дуже вдалою.

Крім того Трамп анонсував нову розмову.

... ми знову поговоримо по телефону, я вдячний за схвалення угоди з TikTok, і ми обоє з нетерпінням чекаємо на зустріч на саміті АТЕС! 

- резюмував він.

Трамп провів телефонну розмову з главою Китаю19.09.25, 16:03 • 1796 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
TikTok
Дональд Трамп
Південна Корея
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки