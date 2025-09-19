Трамп провів телефонну розмову з главою Китаю

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Ексклюзив
12:05 • 6498 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 5266 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 12606 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
08:43 • 28999 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 29385 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 47000 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 43436 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 64525 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 44406 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 52047 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4м/с
63%
753мм
Популярнi новини
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відеоVideo19 вересня, 05:36 • 23021 перегляди
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги19 вересня, 07:04 • 22637 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto07:55 • 18137 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto08:27 • 15172 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні10:27 • 16123 перегляди
Публікації
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
12:05 • 6498 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23 • 12606 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 47000 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 55422 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 80619 перегляди
Актуальнi люди
Сергій Марченко
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Донецька область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ10:57 • 6444 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo10:18 • 8600 перегляди
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 21938 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 41152 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 39436 перегляди
Актуальне
TikTok
Мі-8
Свіфт
YouTube
ChatGPT

Трамп провів телефонну розмову з главою Китаю

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Ймовірно, лідери укладуть угоду щодо TikTok, що дозволить додатку залишатися в США.

Трамп провів телефонну розмову з главою Китаю

Президент США Дональд Трамп зідзвонився з главою Китаю Сі Цзіньпіном, повідомило Xinhua 19 вересня, пише УНН.

Голова Китаю Сі Цзіньпін у п'ятницю провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом

- ідеться у повідомленні.

Деталей розмови не наведено.

Але Bloomberg зауважує, що Трамп і Сі, як очікується, мають укласти угоду щодо TikTok. 

Два лідери, "імовірно, дадуть зелене світло угоді, яка дозволить китайському додатку, яким користуються 170 мільйонів американців, залишатися в США". Це, як вказано, означає, що Пекін дасть ліцензію на цінний алгоритм TikTok новій компанії, більшість з якої належать США, а всі дані зберігатимуться за кордоном.

Та, як зауважується, TikTok – це лише один раунд переговорів. Очікується, що дзвінок стане поштовхом до саміту лідерів у Південній Кореї вже наступного місяця, де можна буде обговорити більше питань. "Трамп хоче великої, прекрасної угоди", - зауважує видання.

"З урахуванням майбутнього рішення Верховного суду (США), який загрожує скасувати його мита, у нього залишається дедалі менше часу, щоб досягти від Китаю чогось більшого, ніж договір оренди на його найкращі технології", - резюмує видання.

Трамп хоче завершити угоду з Сі щодо TikTok у п'ятницю18.09.25, 18:17 • 3058 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
TikTok
Верховний суд США
Bloomberg
Дональд Трамп
Південна Корея
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки