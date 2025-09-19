Трамп провів телефонну розмову з главою Китаю

Президент США Дональд Трамп зідзвонився з главою Китаю Сі Цзіньпіном, повідомило Xinhua 19 вересня, пише УНН.

Голова Китаю Сі Цзіньпін у п'ятницю провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом - ідеться у повідомленні.

Деталей розмови не наведено.

Але Bloomberg зауважує, що Трамп і Сі, як очікується, мають укласти угоду щодо TikTok.

Два лідери, "імовірно, дадуть зелене світло угоді, яка дозволить китайському додатку, яким користуються 170 мільйонів американців, залишатися в США". Це, як вказано, означає, що Пекін дасть ліцензію на цінний алгоритм TikTok новій компанії, більшість з якої належать США, а всі дані зберігатимуться за кордоном.

Та, як зауважується, TikTok – це лише один раунд переговорів. Очікується, що дзвінок стане поштовхом до саміту лідерів у Південній Кореї вже наступного місяця, де можна буде обговорити більше питань. "Трамп хоче великої, прекрасної угоди", - зауважує видання.

"З урахуванням майбутнього рішення Верховного суду (США), який загрожує скасувати його мита, у нього залишається дедалі менше часу, щоб досягти від Китаю чогось більшого, ніж договір оренди на його найкращі технології", - резюмує видання.

