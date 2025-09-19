Трамп провел телефонный разговор с главой Китая
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином. Вероятно, лидеры заключат соглашение по TikTok, что позволит приложению оставаться в США.
Президент США Дональд Трамп созвонился с главой Китая Си Цзиньпином, сообщило Xinhua 19 сентября, пишет УНН.
Глава Китая Си Цзиньпин в пятницу провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом
Детали разговора не приведены.
Но Bloomberg отмечает, что Трамп и Си, как ожидается, должны заключить соглашение по TikTok.
Два лидера, "вероятно, дадут зеленый свет сделке, которая позволит китайскому приложению, которым пользуются 170 миллионов американцев, оставаться в США". Это, как указано, означает, что Пекин даст лицензию на ценный алгоритм TikTok новой компании, большинство из которой будет принадлежать США, а все данные будут храниться за границей.
Но, как отмечается, TikTok - это лишь один раунд переговоров. Ожидается, что звонок станет толчком к саммиту лидеров в Южной Корее уже в следующем месяце, где можно будет обсудить больше вопросов. "Трамп хочет большого, прекрасного соглашения", - отмечает издание.
"С учетом предстоящего решения Верховного суда (США), который угрожает отменить его пошлины, у него остается все меньше времени, чтобы добиться от Китая чего-то большего, чем договор аренды на его лучшие технологии", - резюмирует издание.
Трамп хочет завершить сделку с Си по TikTok в пятницу18.09.25, 18:17 • 3060 просмотров