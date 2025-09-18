Трамп хочет завершить сделку с Си по TikTok в пятницу
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении завершить сделку с Си по TikTok в пятницу, подчеркнув, что Америка получит "огромную комиссию плюс". Он также отметил, что США получат "комиссию плюс" за посредничество в продаже активов TikTok американскому покупателю.
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет завершить сделку с Си по TikTok в пятницу, а также подчеркнул, что Америка получит "огромную комиссию плюс", передает УНН со ссылкой на АР.
Детали
На пресс-конференции Трамп заявил, что США получают "комиссию плюс" за посредничество в продаже активов TikTok американскому покупателю, добавив, что сам он использует это приложение для просмотра видео в социальных сетях "вполне законно".
Связанное с Китаем приложение вызвало опасения по поводу национальной безопасности США, что привело к принятию закона, обязывающего его владельца ByteDance продать активы TikTok в США или запретить приложение. С января Трамп несколько раз продлевал срок действия запрета. В пятницу Трамп должен поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином.
Трамп заявил, что именно убитый консервативный активист Чарли Кирк первым убедил его зарегистрироваться в TikTok.
"Соединенные Штаты получают огромную комиссию плюс", - сказал Трамп, не уточнив, что этот термин означает в контексте сделки.
Соглашение с Китаем по TikTok достигнуто - Трамп16.09.25, 17:20 • 3258 просмотров