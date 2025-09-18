$41.190.02
12:49 • 5918 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 12970 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 21801 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 15412 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 14999 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 24274 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 14869 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 44202 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 43464 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33258 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Трамп хочет завершить сделку с Си по TikTok в пятницу

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении завершить сделку с Си по TikTok в пятницу, подчеркнув, что Америка получит "огромную комиссию плюс". Он также отметил, что США получат "комиссию плюс" за посредничество в продаже активов TikTok американскому покупателю.

Трамп хочет завершить сделку с Си по TikTok в пятницу

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет завершить сделку с Си по TikTok в пятницу, а также подчеркнул, что Америка получит "огромную комиссию плюс", передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

На пресс-конференции Трамп заявил, что США получают "комиссию плюс" за посредничество в продаже активов TikTok американскому покупателю, добавив, что сам он использует это приложение для просмотра видео в социальных сетях "вполне законно".

Связанное с Китаем приложение вызвало опасения по поводу национальной безопасности США, что привело к принятию закона, обязывающего его владельца ByteDance продать активы TikTok в США или запретить приложение. С января Трамп несколько раз продлевал срок действия запрета. В пятницу Трамп должен поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином.

Трамп заявил, что именно убитый консервативный активист Чарли Кирк первым убедил его зарегистрироваться в TikTok.

"Соединенные Штаты получают огромную комиссию плюс", - сказал Трамп, не уточнив, что этот термин означает в контексте сделки.

Соглашение с Китаем по TikTok достигнуто - Трамп16.09.25, 17:20 • 3258 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
ByteDance
ТикТок
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай