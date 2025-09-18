Трамп хоче завершити угоду з Сі щодо TikTok у п'ятницю
Президент США Дональд Трамп заявив про намір завершити угоду з Сі щодо TikTok у п'ятницю, наголосивши, що Америка отримає "величезну комісію плюс". Він також зазначив, що США отримають "комісію плюс" за посередництво у продажу активів TikTok американському покупцю.
Деталі
На пресконференції Трамп заявив, що США отримують "комісію плюс" за посередництво у продажу активів TikTok американському покупцю, додавши, що сам він використовує цю програму для перегляду відео в соціальних мережах "цілком законно".
Пов'язаний з Китаєм додаток викликав побоювання з приводу національної безпеки США, що призвело до ухвалення закону, який зобов'язує його власника ByteDance продати активи TikTok в США або заборонити додаток. Із січня Трамп кілька разів продовжував термін дії заборони. У п'ятницю Трамп має поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Трамп заявив, що саме вбитий консервативний активіст Чарлі Кірк першим переконав його зареєструватись у TikTok.
"Сполучені Штати отримують величезну комісію плюс", - сказав Трамп, не уточнивши, що цей термін означає в контексті угоди.
