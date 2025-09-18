Трамп хоче завершити угоду з Сі щодо TikTok у п'ятницю

$41.190.02
48.770.12
ukenru
12:49 • 6180 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
10:41 • 13220 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 22078 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 15573 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 15099 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 24417 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 14909 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 44312 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 43529 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33287 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.8м/с
57%
752мм
Популярнi новини
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 21937 перегляди
Марк Цукерберг провалив презентацію "окулярів штучного інтелекту" від Meta - ЗМІ18 вересня, 07:02 • 5436 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 20650 перегляди
10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб18 вересня, 09:16 • 11044 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 12415 перегляди
Публікації
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 12489 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
09:39 • 22067 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 20716 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 24414 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 44312 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Андрій Парубій
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Польща
Реклама
УНН Lite
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 21990 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 23525 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 23865 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 22465 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 51822 перегляди
Актуальне
ChatGPT
Економіст (журнал)
Eurofighter Typhoon
Мі-8
E-6 Mercury

Трамп хоче завершити угоду з Сі щодо TikTok у п'ятницю

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про намір завершити угоду з Сі щодо TikTok у п'ятницю, наголосивши, що Америка отримає "величезну комісію плюс". Він також зазначив, що США отримають "комісію плюс" за посередництво у продажу активів TikTok американському покупцю.

Трамп хоче завершити угоду з Сі щодо TikTok у п'ятницю

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче завершити угоду з Сі щодо TikTok у п'ятницю, а також наголосив, що Америка отримає "величезну комісію плюс", передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

На пресконференції Трамп заявив, що США отримують "комісію плюс" за посередництво у продажу активів TikTok американському покупцю, додавши, що сам він використовує цю програму для перегляду відео в соціальних мережах "цілком законно".

Пов'язаний з Китаєм додаток викликав побоювання з приводу національної безпеки США, що призвело до ухвалення закону, який зобов'язує його власника ByteDance продати активи TikTok в США або заборонити додаток. Із січня Трамп кілька разів продовжував термін дії заборони. У п'ятницю Трамп має поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Трамп заявив, що саме вбитий консервативний активіст Чарлі Кірк першим переконав його зареєструватись у TikTok.

"Сполучені Штати отримують величезну комісію плюс", - сказав Трамп, не уточнивши, що цей термін означає в контексті угоди.

Угоду з Китаєм щодо TikTok досягнуто - Трамп16.09.25, 17:20 • 3259 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
ByteDance
TikTok
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай