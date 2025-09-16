Трамп заявив про досягнення угоди з Китаєм щодо TikTok
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленостей з Китаєм щодо TikTok. Остаточні деталі угоди він планує узгодити під час розмови з Сі Цзіньпіном у п’ятницю.
Президент США Дональд Трамп оголосив, що домовленості з Китаєм щодо TikTok уже досягнуті, а остаточні деталі він планує узгодити під час розмови з Сі Цзіньпіном у п’ятницю, пише УНН із посиланням на заяву американського лідера під час спілкування із журналістами.
Деталі
У нас є угода щодо TikTok. Я досяг угоди з Китаєм. Я збираюся поговорити з президентом Сі в п’ятницю, щоб підтвердити все
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про досягнення угоди з Китаєм щодо права власності на TikTok після торгівельних переговорів у Мадриді. Деталі угоди будуть узгоджені під час розмови Трампа з головою Китаю Сі Цзіньпіном у п'ятницю.
Технологічна компанія Oracle може взяти участь в угоді між США та Китаєм, яка дозволить TikTok залишитися на американському ринку.