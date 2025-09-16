Трамп заявив про досягнення угоди з Китаєм щодо TikTok

$41.230.05
48.500.10
ukenru
Ексклюзив
14:08 • 796 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
12:18 • 8058 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto
10:17 • 17555 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 30676 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 18832 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 30623 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 30758 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 15495 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 35430 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
16 вересня, 06:54 • 23422 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.6м/с
26%
751мм
Популярнi новини
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет і цілісність України16 вересня, 06:21 • 11654 перегляди
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький16 вересня, 06:42 • 17579 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"16 вересня, 07:02 • 25158 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico16 вересня, 07:25 • 30115 перегляди
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України10:48 • 14603 перегляди
Публікації
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 8820 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
10:07 • 30655 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
09:19 • 30606 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру16 вересня, 08:08 • 30746 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 35422 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma14:15 • 178 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo12:26 • 9804 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 45267 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 44442 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 49198 перегляди
Актуальне
TikTok
БМ-30 «Смерч»
The New York Times
Свіфт
Північний потік

Трамп заявив про досягнення угоди з Китаєм щодо TikTok

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленостей з Китаєм щодо TikTok. Остаточні деталі угоди він планує узгодити під час розмови з Сі Цзіньпіном у п’ятницю.

Трамп заявив про досягнення угоди з Китаєм щодо TikTok

Президент США Дональд Трамп оголосив, що домовленості з Китаєм щодо TikTok уже досягнуті, а остаточні деталі він планує узгодити під час розмови з Сі Цзіньпіном у п’ятницю, пише УНН із посиланням на заяву американського лідера під час спілкування із журналістами.

Деталі

У нас є угода щодо TikTok. Я досяг угоди з Китаєм. Я збираюся поговорити з президентом Сі в п’ятницю, щоб підтвердити все

 - сказав Трамп.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про досягнення угоди з Китаєм щодо права власності на TikTok після торгівельних переговорів у Мадриді. Деталі угоди будуть узгоджені під час розмови Трампа з головою Китаю Сі Цзіньпіном у п'ятницю.

Технологічна компанія Oracle може взяти участь в угоді між США та Китаєм, яка дозволить TikTok залишитися на американському ринку.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини СвітуТехнології
TikTok
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки