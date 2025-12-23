Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго
Київ • УНН
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки рф на енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Відновлювальні роботи розпочнуться після стабілізації безпекової ситуації.
У кількох регіонах України введено аварійні відключення електроенергії внаслідок масованої комбінованої атаки рф, повідомили у НЕК "Укренерго", пише УНН.
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії
Відновлювальні роботи почнуться одразу, як тільки це дозволятиме безпекова ситуація, зазначили у НЕК.
"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - ідеться у повідомленні.
Українцям порадили стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго). "Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо", - наголосили в Укренерго.
