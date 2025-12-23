$42.250.09
22 грудня, 19:00 • 13639 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 27860 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 41295 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 30115 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 28496 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 26186 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 24177 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21259 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 18457 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 14044 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Внаслідок масированої ракетно-дронової атаки рф на енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Відновлювальні роботи розпочнуться після стабілізації безпекової ситуації.

Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго

У кількох регіонах України введено аварійні відключення електроенергії внаслідок масованої комбінованої атаки рф, повідомили у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії

- повідомили в Укренерго.

Відновлювальні роботи почнуться одразу, як тільки це дозволятиме безпекова ситуація, зазначили у НЕК.

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - ідеться у повідомленні.

Українцям порадили стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго). "Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо", - наголосили в Укренерго.

Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури23.12.25, 07:45

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Україна