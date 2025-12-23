Аварийные отключения света введены в нескольких регионах на фоне атаки рф - Укрэнерго
Киев • УНН
В результате массированной ракетно-дроновой атаки рф на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Восстановительные работы начнутся после стабилизации ситуации с безопасностью.
В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии в результате массированной комбинированной атаки рф, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру – в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии
Восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью, отметили в НЭК.
"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.
Украинцам посоветовали следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго). "Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее экономно", - подчеркнули в Укрэнерго.
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры23.12.25, 07:45 • 9008 просмотров