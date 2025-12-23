$42.250.09
49.470.12
ukenru
22 декабря, 19:00 • 13645 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 27872 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 41300 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 30121 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 28501 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 26190 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 24181 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 21261 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 18458 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 14044 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Аварийные отключения света введены в нескольких регионах на фоне атаки рф - Укрэнерго

Киев

 • 56 просмотра

В результате массированной ракетно-дроновой атаки рф на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Восстановительные работы начнутся после стабилизации ситуации с безопасностью.

Аварийные отключения света введены в нескольких регионах на фоне атаки рф - Укрэнерго

В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии в результате массированной комбинированной атаки рф, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру – в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии

- сообщили в Укрэнерго.

Восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью, отметили в НЭК.

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.

Украинцам посоветовали следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго). "Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее экономно", - подчеркнули в Укрэнерго.

Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры23.12.25, 07:45

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина