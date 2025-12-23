Порушення кремлем міжнародних угод підкреслює необхідність надання гарантій Україні - ISW
Київ • УНН
Багаторазове порушення кремлем норм міжнародного права вимагає надання Україні надійних гарантій безпеки для запобігання відновленню російської агресії. росія заявляє про готовність юридично оформити намір не нападати на країни ЄС та НАТО, але її дії демонструють нікчемність таких обіцянок.
Багаторазове порушення кремлем норм міжнародного права підкреслює необхідність надання надійних гарантій безпеки для України, щоб запобігти відновленню російської агресії. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Аналітики, зокрема, вказують на нещодавню заяву заступника міністра закордонних справ росії сергія рябкова, за словами якого рф готова юридично оформити свій намір не нападати на держави Європейського Союзу та НАТО в майбутній резолюції щодо припинення війни в Україні.
Будапештський меморандум 1994 року формалізував зобов'язання росії не лише поважати територіальну цілісність України, але й вживати заходів у разі будь-якої агресії проти України в обмін на радянську ядерну зброю, яка на той час знаходилася на території України
Там підкреслюють, що російський диктатор володимир путін неодноразово демонстрував свою готовність змінити російське законодавство для власних цілей, зокрема шляхом внесення змін до конституції росії у 2020 році, щоб дозволити йому продовжувати обіймати посаду президента.
"Те, як кремль порушує міжнародні угоди та змінює власну конституцію, демонструє нікчемність таких російських обіцянок", - наголошують аналітики.
Нагадаємо
Напередодні заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков заявив про "повільний прогрес" після переговорів у Маямі щодо плану припинення війни в Україні.
