Порушення кремлем міжнародних угод підкреслює необхідність надання гарантій Україні - ISW

$42.250.09
49.470.12
ukenru
22 грудня, 19:00 • 10656 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 20892 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 34611 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 26253 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 25811 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 25064 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 23322 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21039 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 18272 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13880 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.2м/с
89%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Потужні вибухи пролунали в окупованому Севастополі - соцмережі22 грудня, 18:35 • 7680 перегляди
Наземний дрон Третього армійського корпусу 45 діб самотужки утримував позицію на фронті22 грудня, 18:50 • 3256 перегляди
Окупанти перетворили театр у Маріуполі на об’єкт пропаганди - ЦПД00:01 • 3076 перегляди
Активність ворожих дронів змінила маршрути низки пасажирських поїздів в Україні: Укрзалізниця назвала рейси00:39 • 3886 перегляди
"Всі втомилися від цієї війни": Трамп зробив заяву щодо "мирних переговорів"02:14 • 3604 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 34611 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 36347 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 66371 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 88359 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 123234 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Ніколас Мадуро
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 11359 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 14496 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 37099 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 34480 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 36324 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
The Washington Post
YouTube

Порушення кремлем міжнародних угод підкреслює необхідність надання гарантій Україні - ISW

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Багаторазове порушення кремлем норм міжнародного права вимагає надання Україні надійних гарантій безпеки для запобігання відновленню російської агресії. росія заявляє про готовність юридично оформити намір не нападати на країни ЄС та НАТО, але її дії демонструють нікчемність таких обіцянок.

Порушення кремлем міжнародних угод підкреслює необхідність надання гарантій Україні - ISW

Багаторазове порушення кремлем норм міжнародного права підкреслює необхідність надання надійних гарантій безпеки для України, щоб запобігти відновленню російської агресії. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики, зокрема, вказують на нещодавню заяву заступника міністра закордонних справ росії сергія рябкова, за словами якого рф готова юридично оформити свій намір не нападати на держави Європейського Союзу та НАТО в майбутній резолюції щодо припинення війни в Україні.

Будапештський меморандум 1994 року формалізував зобов'язання росії не лише поважати територіальну цілісність України, але й вживати заходів у разі будь-якої агресії проти України в обмін на радянську ядерну зброю, яка на той час знаходилася на території України

- зазначають в ISW.

Там підкреслюють, що російський диктатор володимир путін неодноразово демонстрував свою готовність змінити російське законодавство для власних цілей, зокрема шляхом внесення змін до конституції росії у 2020 році, щоб дозволити йому продовжувати обіймати посаду президента.

"Те, як кремль порушує міжнародні угоди та змінює власну конституцію, демонструє нікчемність таких російських обіцянок", - наголошують аналітики.

Нагадаємо

Напередодні заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков заявив про "повільний прогрес" після переговорів у Маямі щодо плану припинення війни в Україні.

Мирні переговори у Маямі щодо війни рф проти України не призвели до прориву - Politico22.12.25, 13:31 • 4866 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
НАТО
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна