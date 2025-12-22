росія заявляє про "повільний прогрес" у переговорах зі США щодо України - ЗМІ
Київ • УНН
російські державні ЗМІ у понеділок цитують заступника міністра закордонних справ рф сергія рябкова, який заявив, що після переговорів у Маямі щодо плану припинення війни в Україні спостерігається "повільний прогрес". Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
"Спостерігається повільний прогрес", — наводять слова рябкова після того, як росія та Україна направили своїх переговірників до Маямі для окремих зустрічей із посланцями Дональда Трампа — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, зятем та радником президента США.
За підсумками переговорів не було досягнуто суттєвих проривів, оскільки залишається кілька ключових спірних питань. Водночас представники США та України заявили, що переговори були "продуктивними та конструктивними".
Зазначається, що москва наполягає, що будь-яка мирна угода має передбачати передачу росії всього східного регіону Донбасу, включно з територіями, які вона ще не окупувала. Україна вважає це неприйнятною винагородою за російську агресію. Російські війська продовжують повільний, але виснажливий наступ у Донбасі, що складається з двох високоіндустріалізованих регіонів — Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо
Джей Ді Венс заявив про прогрес у переговорах щодо України, проте не впевнений у досягненні мирного вирішення. Обговорюються питання територій Донбасу, Півдня, Запорізької АЕС та долі етнічних українців і росіян в обох країнах.