Ексклюзив
14:35 • 6176 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 7022 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 10796 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 13349 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 14461 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 16202 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 15211 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 12470 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 11723 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8558 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
росія заявляє про "повільний прогрес" у переговорах зі США щодо України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков заявив про "повільний прогрес" після переговорів у Маямі щодо плану припинення війни в Україні. Переговори між росією, Україною та посланцями Дональда Трампа були продуктивними, але без суттєвих проривів через спірні питання.

росія заявляє про "повільний прогрес" у переговорах зі США щодо України - ЗМІ

російські державні ЗМІ у понеділок цитують заступника міністра закордонних справ рф сергія рябкова, який заявив, що після переговорів у Маямі щодо плану припинення війни в Україні спостерігається "повільний прогрес". Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

"Спостерігається повільний прогрес", — наводять слова рябкова після того, як росія та Україна направили своїх переговірників до Маямі для окремих зустрічей із посланцями Дональда Трампа — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, зятем та радником президента США.

За підсумками переговорів не було досягнуто суттєвих проривів, оскільки залишається кілька ключових спірних питань. Водночас представники США та України заявили, що переговори були "продуктивними та конструктивними".

Посланець путіна розкрив деталі переговорів між рф та США в Маямі21.12.25, 03:11 • 26830 переглядiв

Зазначається, що москва наполягає, що будь-яка мирна угода має передбачати передачу росії всього східного регіону Донбасу, включно з територіями, які вона ще не окупувала. Україна вважає це неприйнятною винагородою за російську агресію. Російські війська продовжують повільний, але виснажливий наступ у Донбасі, що складається з двох високоіндустріалізованих регіонів — Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо

Джей Ді Венс заявив про прогрес у переговорах щодо України, проте не впевнений у досягненні мирного вирішення. Обговорюються питання територій Донбасу, Півдня, Запорізької АЕС та долі етнічних українців і росіян в обох країнах.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
The Guardian
Дональд Трамп
Україна