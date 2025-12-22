Россия заявляет о «медленном прогрессе» в переговорах с США по Украине – СМИ

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Эксклюзив
14:35 • 5770 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 6652 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 10603 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 13102 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 14254 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 16042 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 15074 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 12423 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 11681 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 8518 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.3м/с
85%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 23844 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 26114 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу09:41 • 19899 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 17295 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов13:13 • 8156 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35 • 5780 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 17353 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 55612 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 77654 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 111896 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Тимур Миндич
Александр Бильчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Львов
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33 • 1700 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 26179 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 23907 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 31687 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 32553 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сухой Су-30
Forbes

Россия заявляет о «медленном прогрессе» в переговорах с США по Украине – СМИ

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Заместитель министра иностранных дел рф сергей рябков заявил о "медленном прогрессе" после переговоров в Майами по плану прекращения войны в Украине. Переговоры между россией, Украиной и посланниками Дональда Трампа были продуктивными, но без существенных прорывов из-за спорных вопросов.

Россия заявляет о «медленном прогрессе» в переговорах с США по Украине – СМИ

Российские государственные СМИ в понедельник цитируют заместителя министра иностранных дел рф сергея рябкова, который заявил, что после переговоров в Майами по плану прекращения войны в Украине наблюдается "медленный прогресс". Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

"Наблюдается медленный прогресс", — приводят слова рябкова после того, как россия и Украина направили своих переговорщиков в Майами для отдельных встреч с посланниками Дональда Трампа — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, зятем и советником президента США.

По итогам переговоров не было достигнуто существенных прорывов, поскольку остается несколько ключевых спорных вопросов. В то же время представители США и Украины заявили, что переговоры были "продуктивными и конструктивными".

Посланник путина раскрыл детали переговоров между РФ и США в Майами21.12.25, 03:11 • 26830 просмотров

Отмечается, что москва настаивает, что любое мирное соглашение должно предусматривать передачу россии всего восточного региона Донбасса, включая территории, которые она еще не оккупировала. Украина считает это неприемлемым вознаграждением за российскую агрессию. Российские войска продолжают медленное, но изнурительное наступление в Донбассе, состоящем из двух высокоиндустриализованных регионов — Донецкой и Луганской областей.

Напомним

Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в переговорах по Украине, однако не уверен в достижении мирного решения. Обсуждаются вопросы территорий Донбасса, Юга, Запорожской АЭС и судьбы этнических украинцев и россиян в обеих странах.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Хранитель
Дональд Трамп
Украина