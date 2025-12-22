Россия заявляет о «медленном прогрессе» в переговорах с США по Украине – СМИ
Киев • УНН
Заместитель министра иностранных дел рф сергей рябков заявил о "медленном прогрессе" после переговоров в Майами по плану прекращения войны в Украине. Переговоры между россией, Украиной и посланниками Дональда Трампа были продуктивными, но без существенных прорывов из-за спорных вопросов.
Российские государственные СМИ в понедельник цитируют заместителя министра иностранных дел рф сергея рябкова, который заявил, что после переговоров в Майами по плану прекращения войны в Украине наблюдается "медленный прогресс". Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Подробности
"Наблюдается медленный прогресс", — приводят слова рябкова после того, как россия и Украина направили своих переговорщиков в Майами для отдельных встреч с посланниками Дональда Трампа — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, зятем и советником президента США.
По итогам переговоров не было достигнуто существенных прорывов, поскольку остается несколько ключевых спорных вопросов. В то же время представители США и Украины заявили, что переговоры были "продуктивными и конструктивными".
Отмечается, что москва настаивает, что любое мирное соглашение должно предусматривать передачу россии всего восточного региона Донбасса, включая территории, которые она еще не оккупировала. Украина считает это неприемлемым вознаграждением за российскую агрессию. Российские войска продолжают медленное, но изнурительное наступление в Донбассе, состоящем из двух высокоиндустриализованных регионов — Донецкой и Луганской областей.
Напомним
Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в переговорах по Украине, однако не уверен в достижении мирного решения. Обсуждаются вопросы территорий Донбасса, Юга, Запорожской АЭС и судьбы этнических украинцев и россиян в обеих странах.