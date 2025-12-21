Посланник путина раскрыл детали переговоров между РФ и США в Майами
Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев оценил переговоры между делегациями РФ и США в Майами как конструктивные. "Дискуссии" с посланником Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером продолжатся в воскресенье.
Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев дал оценку переговорам между делегациями РФ и США в Майами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Подробности
По словам дипломата, переговоры продолжатся в воскресенье.
Дискуссии проходят конструктивно. Начались и будут продолжаться сегодня, и также будут продолжаться завтра
Напомним
Накануне специальный посланник главы Кремля Владимира Путина Кирилл Дмитриев прибыл в Майами на встречу со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером.
