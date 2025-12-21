Посланник путина раскрыл детали переговоров между РФ и США в Майами

$42.340.00
20 декабря, 17:28 • 11843 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 23371 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 26608 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 19886 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 20833 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 27315 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 31035 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 25683 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 24889 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 20286 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
История с видео дрона с российским триколором над Киевом получила продолжение: полиция подтвердила запуск неизвестного беспилотника20 декабря, 15:23 • 6634 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 20130 просмотра
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер20 декабря, 16:09 • 23069 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 15810 просмотра
На трассе Киев-Чоп столкнулись восемь автомобилей: есть пострадавшиеPhotoVideo20 декабря, 18:04 • 7850 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 15841 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 26599 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 88254 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 62771 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 70894 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 3354 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 4590 просмотра
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер20 декабря, 16:09 • 23097 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 20157 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 33540 просмотра
Посланник путина раскрыл детали переговоров между РФ и США в Майами

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев оценил переговоры между делегациями РФ и США в Майами как конструктивные. "Дискуссии" с посланником Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером продолжатся в воскресенье.

Посланник путина раскрыл детали переговоров между РФ и США в Майами

Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев дал оценку переговорам между делегациями РФ и США в Майами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Подробности

По словам дипломата, переговоры продолжатся в воскресенье.

Дискуссии проходят конструктивно. Начались и будут продолжаться сегодня, и также будут продолжаться завтра

- сказал Дмитриев.

Напомним

Накануне специальный посланник главы Кремля Владимира Путина Кирилл Дмитриев прибыл в Майами на встречу со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером.

Зеленский: Украина не должна искать альтернативу США, чтобы заставить РФ закончить войну21.12.25, 02:05 • 948 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Соединённые Штаты