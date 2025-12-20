Посланець путіна дмитрієв прибув до Маямі для переговорів з Віткоффом та Кушнером - ЗМІ
Київ • УНН
Спеціальний посланець глави кремля кирило дмитрієв прибув у Маямі. Він зустрівся зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем і радником Трампа Джаредом Кушнером.
Спеціальний посланець глави кремля володимира путіна кирило дмитрієв прибув у Маямі на зустріч зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем і радником Трампа Джаредом Кушнером, повідомив у суботу ввечері журналіст Axios Барак Равід у X, пише УНН.
