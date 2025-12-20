Посланець путіна дмитрієв прибув до Маямі для переговорів з Віткоффом та Кушнером - ЗМІ

$42.340.00
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
17:18 • 6326 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
17:00 • 9248 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
16:36 • 7064 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
14:15 • 11979 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 21260 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 24915 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 24557 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 23894 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 19551 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сирський провів зустріч з британською делегацією на чолі з Річардом Найтоном: обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУPhoto20 грудня, 10:06 • 5906 перегляди
WSJ назвало п'ять потенційних перешкод для миру між росією та Україною13:37 • 18147 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto13:40 • 21154 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ15:32 • 9472 перегляди
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр16:09 • 12195 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати18:00 • 1732 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити17:00 • 9238 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 81554 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 57207 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 65226 перегляди
Володимир Зеленський
Луїш Монтенегру
Рустем Умєров
Ілон Маск
Віктор Орбан
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Донецька область
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр16:09 • 12251 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ15:32 • 9578 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto13:40 • 21244 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 28378 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 74906 перегляди
Посланець путіна дмитрієв прибув до Маямі для переговорів з Віткоффом та Кушнером - ЗМІ

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Спеціальний посланець глави кремля кирило дмитрієв прибув у Маямі. Він зустрівся зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем і радником Трампа Джаредом Кушнером.

Посланець путіна дмитрієв прибув до Маямі для переговорів з Віткоффом та Кушнером - ЗМІ

Спеціальний посланець глави кремля володимира путіна кирило дмитрієв прибув у Маямі на зустріч зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем і радником Трампа Джаредом Кушнером, повідомив у суботу ввечері журналіст Axios Барак Равід у X, пише УНН.

Посланець путіна кирило дмитрієв прибув до Маямі для переговорів зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером

- повідомив журналіст Axios.

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що спеціальний посланець очільника кремля володимира путіна кирило дмитрієв вирушив в Маямі на зустріч зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і його зятем Джаредом Кушнером.

Зеленський повідомив про обговорення можливої спільної зустрічі після переговорів США та росії20.12.25, 18:25 • 1812 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп