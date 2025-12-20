$42.340.00
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
17:18 • 6212 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
17:00 • 9140 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
16:36 • 6990 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области
14:15 • 11945 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 21223 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 24877 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 24545 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 23882 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 19546 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Эксклюзивы
Посланник путина дмитриев прибыл в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером - СМИ

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Специальный посланник главы кремля кирилл дмитриев прибыл в Майами. Он встретился со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером.

Посланник путина дмитриев прибыл в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером - СМИ

Специальный посланник главы кремля владимира путина кирилл дмитриев прибыл в Майами на встречу со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером, сообщил в субботу вечером журналист Axios Барак Равид в X, пишет УНН.

Посланник путина кирилл дмитриев прибыл в Майами для переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером

- сообщил журналист Axios.

Напомним

Ранее стало известно, что специальный посланник главы кремля владимира путина кирилл дмитриев отправился в Майами на встречу со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.

Зеленский сообщил об обсуждении возможной совместной встречи после переговоров США и России20.12.25, 18:25 • 1810 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп