Посланник путина дмитриев прибыл в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером - СМИ
Киев • УНН
Специальный посланник главы кремля владимира путина кирилл дмитриев прибыл в Майами на встречу со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером, сообщил в субботу вечером журналист Axios Барак Равид в X, пишет УНН.
Напомним
Ранее стало известно, что специальный посланник главы кремля владимира путина кирилл дмитриев отправился в Майами на встречу со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.
