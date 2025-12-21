$42.340.00
20 грудня, 17:28
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Посланець путіна розкрив деталі переговорів між рф та США в Маямі

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Спеціальний посланець російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв оцінив переговори між делегаціями рф та США в Маямі як конструктивні. "Дискусії" з посланцем Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером продовжаться в неділю.

Посланець путіна розкрив деталі переговорів між рф та США в Маямі

Спеціальний посланець російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв дав оцінку переговорам між делегаціями рф та США у Маямі. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

За словами дипломата, переговори продовжаться у неділю.

Дискусії проходять конструктивно. Почалися і триватимуть сьогодні, і також триватимуть завтра

- сказав дмитрієв.

Нагадаємо

Напередодні спеціальний посланець глави кремля володимира путіна кирило дмитрієв прибув у Маямі на зустріч зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем і радником Трампа Джаредом Кушнером.

Зеленський: Україна не повинна шукати альтернативу США, аби примусити рф закінчити війну21.12.25, 02:05 • 978 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки