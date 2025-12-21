Посланець путіна розкрив деталі переговорів між рф та США в Маямі
Київ • УНН
Спеціальний посланець російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв оцінив переговори між делегаціями рф та США в Маямі як конструктивні. "Дискусії" з посланцем Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером продовжаться в неділю.
Спеціальний посланець російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв дав оцінку переговорам між делегаціями рф та США у Маямі. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
За словами дипломата, переговори продовжаться у неділю.
Дискусії проходять конструктивно. Почалися і триватимуть сьогодні, і також триватимуть завтра
Нагадаємо
Напередодні спеціальний посланець глави кремля володимира путіна кирило дмитрієв прибув у Маямі на зустріч зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем і радником Трампа Джаредом Кушнером.
