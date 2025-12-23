Нарушение кремлем международных соглашений подчеркивает необходимость предоставления гарантий Украине - ISW

$42.250.09
49.470.12
ukenru
22 декабря, 19:00 • 10664 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 20908 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 34626 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 26263 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 25816 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 25065 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 23322 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 21039 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 18272 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13880 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.2м/с
89%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мощные взрывы прогремели в оккупированном Севастополе - соцсети22 декабря, 18:35 • 7854 просмотра
Наземный дрон Третьего армейского корпуса 45 суток самостоятельно удерживал позицию на фронте22 декабря, 18:50 • 3356 просмотра
Оккупанты превратили театр в Мариуполе в объект пропаганды - ЦПД00:01 • 3184 просмотра
Активность вражеских дронов изменила маршруты ряда пассажирских поездов в Украине: Укрзализныця назвала рейсы00:39 • 4024 просмотра
"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"02:14 • 3802 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 34619 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 36351 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 66374 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 88362 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 123238 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Николас Мадуро
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 11360 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 14498 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 37100 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 34481 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 36325 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The Washington Post
YouTube

Нарушение кремлем международных соглашений подчеркивает необходимость предоставления гарантий Украине - ISW

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Многократное нарушение кремлем норм международного права требует предоставления Украине надежных гарантий безопасности для предотвращения возобновления российской агрессии. Россия заявляет о готовности юридически оформить намерение не нападать на страны ЕС и НАТО, но ее действия демонстрируют ничтожность таких обещаний.

Нарушение кремлем международных соглашений подчеркивает необходимость предоставления гарантий Украине - ISW

Многократное нарушение кремлем норм международного права подчеркивает необходимость предоставления надежных гарантий безопасности для Украины, чтобы предотвратить возобновление российской агрессии. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики, в частности, указывают на недавнее заявление заместителя министра иностранных дел россии Сергея Рябкова, по словам которого рф готова юридически оформить свое намерение не нападать на государства Европейского Союза и НАТО в будущей резолюции по прекращению войны в Украине.

Будапештский меморандум 1994 года формализовал обязательство россии не только уважать территориальную целостность Украины, но и принимать меры в случае любой агрессии против Украины в обмен на советское ядерное оружие, которое в то время находилось на территории Украины

- отмечают в ISW.

Там подчеркивают, что российский диктатор Владимир Путин неоднократно демонстрировал свою готовность изменить российское законодательство для собственных целей, в частности путем внесения изменений в конституцию россии в 2020 году, чтобы позволить ему продолжать занимать пост президента.

"То, как кремль нарушает международные соглашения и меняет собственную конституцию, демонстрирует ничтожность таких российских обещаний", - отмечают аналитики.

Напомним

Накануне заместитель министра иностранных дел рф Сергей Рябков заявил о "медленном прогрессе" после переговоров в Майами по плану прекращения войны в Украине.

Мирные переговоры в Майами по поводу войны рф против Украины не привели к прорыву - Politico22.12.25, 13:31 • 4866 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Институт изучения войны
НАТО
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина