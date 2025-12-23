Нарушение кремлем международных соглашений подчеркивает необходимость предоставления гарантий Украине - ISW
Киев • УНН
Многократное нарушение кремлем норм международного права требует предоставления Украине надежных гарантий безопасности для предотвращения возобновления российской агрессии. Россия заявляет о готовности юридически оформить намерение не нападать на страны ЕС и НАТО, но ее действия демонстрируют ничтожность таких обещаний.
Многократное нарушение кремлем норм международного права подчеркивает необходимость предоставления надежных гарантий безопасности для Украины, чтобы предотвратить возобновление российской агрессии. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Аналитики, в частности, указывают на недавнее заявление заместителя министра иностранных дел россии Сергея Рябкова, по словам которого рф готова юридически оформить свое намерение не нападать на государства Европейского Союза и НАТО в будущей резолюции по прекращению войны в Украине.
Будапештский меморандум 1994 года формализовал обязательство россии не только уважать территориальную целостность Украины, но и принимать меры в случае любой агрессии против Украины в обмен на советское ядерное оружие, которое в то время находилось на территории Украины
Там подчеркивают, что российский диктатор Владимир Путин неоднократно демонстрировал свою готовность изменить российское законодательство для собственных целей, в частности путем внесения изменений в конституцию россии в 2020 году, чтобы позволить ему продолжать занимать пост президента.
"То, как кремль нарушает международные соглашения и меняет собственную конституцию, демонстрирует ничтожность таких российских обещаний", - отмечают аналитики.
Напомним
Накануне заместитель министра иностранных дел рф Сергей Рябков заявил о "медленном прогрессе" после переговоров в Майами по плану прекращения войны в Украине.
