Эксклюзив
11:25
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
07:25
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
публикации
Эксклюзивы
Теги
Мирные переговоры в Майами по поводу войны рф против Украины не привели к прорыву - Politico

Киев • УНН

 180 просмотра

Переговоры в Майами между США, Украиной и россией по прекращению войны были продуктивными, но без четких прорывов. Разрыв между сторонами остается огромным, а Зеленский призывает к усиленному давлению на Москву.

Мирные переговоры в Майами по поводу войны рф против Украины не привели к прорыву - Politico

Посланник Белого дома Стив Уиткофф заявил в воскресенье, что переговоры в Майами в США с его российским коллегой кириллом дмитриевым и украинским советником по национальной безопасности Рустемом Умеровым были "продуктивными и конструктивными", но "дискуссии не привели к четким прорывам в прекращении войны", сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Украина остается полностью приверженной достижению справедливого и устойчивого мира, - написал Уиткофф в своем заявлении. - Наш общий приоритет - остановить убийства, обеспечить гарантированную безопасность и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины".

"Россия привержена миру": Стив Виткофф подвел итоги "продуктивных" переговоров во Флориде22.12.25, 07:58 • 3860 просмотров

Эти результаты, отмечает издание, "стали кульминацией встреч на выходных во Флориде через несколько недель после того, как администрация Трампа предложила план завершения войны в Украине с ранним проектом, который чиновники в Киеве и их сторонники в ЕС назвали неработоспособным". Переговорщики от россии, Украины, Европы и США продолжали обсуждать предложения в течение последних недель, хотя Украина и россия не вели прямых переговоров, и каждая сторона отдельно встречалась с американскими чиновниками во Флориде, отмечает издание.

"Представители россии и Украины поделились комментариями Уиткоффа в социальных сетях в воскресенье, но не предоставили никаких дополнительных подробностей относительно возможного прогресса, достигнутого в переговорах", - говорится в публикации. Умеров опубликовал дословную копию заявления Уиткоффа относительно Украины на X. А дмитриев повторил заявление Уиткоффа о переговорах с россией.

"Разрыв между желаниями двух противоборствующих сторон остается огромным", - сказано в публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу вечером: "Самыми сложными вопросами были и остаются территории Украины". Контроль над Запорожской атомной электростанцией, финансирование послевоенного восстановления и "несколько технических вопросов, связанных с гарантиями безопасности" также остаются камнями преткновения, добавил он.

Он призвал США оказать усиленное давление на москву.

"Америка должна четко сказать: если не дипломатия, то будет применено полное давление, очень сильный пакет вооружений для Украины, очень сильная поддержка Украины, и Соединенные Штаты применят всеобъемлющие санкции против всей экономики и всех секторов, которые генерируют доход для россиян", - сказал Зеленский.

Зеленский: самыми сложными остаются вопросы территорий, ЗАЭС и восстановления, но Украина передала США свое видение20.12.25, 18:41 • 4340 просмотров

юрий ушаков, помощник главы кремля владимира путина, заявил, что большинство мирных планов, предложенных в Майами, были выдвинуты Украиной и Европой и кажутся "довольно неконструктивными", сообщают росСМИ.

кремль скептически оценил попытки Украины и Европы изменить мирный план Трампа22.12.25, 00:24 • 3346 просмотров

дмитриев, посланник кремля и бизнесмен, заявил в воскресенье, что "поджигатели войны" не вмешивались в переговоры, сказав, что "все в порядке", пишут росСМИ.

Посольства Великобритании, Франции, Германии и Польши в Вашингтоне, как указано, не сразу ответили на запрос издания о комментарии.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил журналистам в пятницу, что "у нас еще есть путь, чтобы пройти", прежде чем подписать возможное соглашение, добавив, что мирные переговоры могут затянуться еще на несколько месяцев. Его комментарии омрачили понедельничное заявление Трампа о том, что стороны "сейчас ближе, чем когда-либо" к достижению соглашения о прекращении войны, пишет издание.

Самые сложные вопросы всегда остаются напоследок: Рубио о переговорах по прекращению войны в Украине19.12.25, 19:52 • 4932 просмотра

Зеленский заявил, что американские чиновники предложили трехстороннюю встречу с украинскими и российскими советниками по национальной безопасности - возможность, которую кремль отрицал в воскресенье, - но поставил под сомнение, может ли это помочь достичь прогресса в переговорах.

Зеленский: США предложили трехстороннюю встречу советников по нацбезопасности Украины, Америки и россии20.12.25, 20:43 • 5314 просмотров

В воскресенье офис президента Франции Эммануэля Макрона сигнализировал, что он может быть открытым для встречи с путиным, заявив: "Мы решим в ближайшие дни, какой лучший способ действовать дальше".

"В ближайшие недели": Макрон считает "полезным" возобновление взаимодействия Европы с путиным19.12.25, 10:18 • 3724 просмотра

Это произошло после того, как европейские лидеры на прошлой неделе согласились предоставить Украине заем в 90 миллиардов евро за счет общего долга после того, как Бельгия сорвала план использования замороженных российских активов для финансирования военных усилий Украины.

Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы19.12.25, 08:31 • 22616 просмотров

Попытки в Вашингтоне укрепить поддержку Украины имели неоднозначные результаты, пишет издание. Законопроект, предусматривающий введение новых, более жестких санкций против россии, не получил поддержки в Конгрессе США, указывает издание.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из главных авторов законопроекта, призвал администрацию Трампа усилить давление на кремль, если путин не согласится начать мирные переговоры.

"Если путин скажет "нет", нам нужно кардинально изменить правила игры, в частности предоставить Украине ракеты Tomahawk для поражения заводов по производству беспилотников и ракет, которые существуют в россии, - сказал он в воскресном интервью на канале NBC "Meet the Press" с Кристен Велкер. - Я бы пошел ва-банк, если бы путин сказал "нет".

Сенатор Грэм призвал Трампа захватывать танкеры с российской нефтью, как венесуэльские21.12.25, 23:10 • 3684 просмотра

Другие члены администрации, как пишет издание, были гораздо менее благосклонны к Украине. Выступая на AmericaFest организации Turning Point USA в Финиксе в минувшие выходные, директор Национальной разведки США Тулси Габбард обвинила "глубинное государство в разведывательном сообществе" в разжигании страха "как способа оправдания продолжения войны в их усилиях подорвать усилия президента Трампа по миру" - замечания, которые получили похвалу от российского представителя дмитриева, отмечает издание.

"Ложь и пропаганда": в разведке США прокомментировали информацию СМИ о планах путина захватить всю Украину и часть Европы21.12.25, 03:44 • 20286 просмотров

Юлия Шрамко

