Посланник Белого дома Стив Уиткофф заявил в воскресенье, что переговоры в Майами в США с его российским коллегой кириллом дмитриевым и украинским советником по национальной безопасности Рустемом Умеровым были "продуктивными и конструктивными", но "дискуссии не привели к четким прорывам в прекращении войны", сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Украина остается полностью приверженной достижению справедливого и устойчивого мира, - написал Уиткофф в своем заявлении. - Наш общий приоритет - остановить убийства, обеспечить гарантированную безопасность и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины".

Эти результаты, отмечает издание, "стали кульминацией встреч на выходных во Флориде через несколько недель после того, как администрация Трампа предложила план завершения войны в Украине с ранним проектом, который чиновники в Киеве и их сторонники в ЕС назвали неработоспособным". Переговорщики от россии, Украины, Европы и США продолжали обсуждать предложения в течение последних недель, хотя Украина и россия не вели прямых переговоров, и каждая сторона отдельно встречалась с американскими чиновниками во Флориде, отмечает издание.

"Представители россии и Украины поделились комментариями Уиткоффа в социальных сетях в воскресенье, но не предоставили никаких дополнительных подробностей относительно возможного прогресса, достигнутого в переговорах", - говорится в публикации. Умеров опубликовал дословную копию заявления Уиткоффа относительно Украины на X. А дмитриев повторил заявление Уиткоффа о переговорах с россией.

"Разрыв между желаниями двух противоборствующих сторон остается огромным", - сказано в публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу вечером: "Самыми сложными вопросами были и остаются территории Украины". Контроль над Запорожской атомной электростанцией, финансирование послевоенного восстановления и "несколько технических вопросов, связанных с гарантиями безопасности" также остаются камнями преткновения, добавил он.

Он призвал США оказать усиленное давление на москву.

"Америка должна четко сказать: если не дипломатия, то будет применено полное давление, очень сильный пакет вооружений для Украины, очень сильная поддержка Украины, и Соединенные Штаты применят всеобъемлющие санкции против всей экономики и всех секторов, которые генерируют доход для россиян", - сказал Зеленский.

юрий ушаков, помощник главы кремля владимира путина, заявил, что большинство мирных планов, предложенных в Майами, были выдвинуты Украиной и Европой и кажутся "довольно неконструктивными", сообщают росСМИ.

дмитриев, посланник кремля и бизнесмен, заявил в воскресенье, что "поджигатели войны" не вмешивались в переговоры, сказав, что "все в порядке", пишут росСМИ.

Посольства Великобритании, Франции, Германии и Польши в Вашингтоне, как указано, не сразу ответили на запрос издания о комментарии.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил журналистам в пятницу, что "у нас еще есть путь, чтобы пройти", прежде чем подписать возможное соглашение, добавив, что мирные переговоры могут затянуться еще на несколько месяцев. Его комментарии омрачили понедельничное заявление Трампа о том, что стороны "сейчас ближе, чем когда-либо" к достижению соглашения о прекращении войны, пишет издание.

Зеленский заявил, что американские чиновники предложили трехстороннюю встречу с украинскими и российскими советниками по национальной безопасности - возможность, которую кремль отрицал в воскресенье, - но поставил под сомнение, может ли это помочь достичь прогресса в переговорах.

В воскресенье офис президента Франции Эммануэля Макрона сигнализировал, что он может быть открытым для встречи с путиным, заявив: "Мы решим в ближайшие дни, какой лучший способ действовать дальше".

Это произошло после того, как европейские лидеры на прошлой неделе согласились предоставить Украине заем в 90 миллиардов евро за счет общего долга после того, как Бельгия сорвала план использования замороженных российских активов для финансирования военных усилий Украины.

Попытки в Вашингтоне укрепить поддержку Украины имели неоднозначные результаты, пишет издание. Законопроект, предусматривающий введение новых, более жестких санкций против россии, не получил поддержки в Конгрессе США, указывает издание.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из главных авторов законопроекта, призвал администрацию Трампа усилить давление на кремль, если путин не согласится начать мирные переговоры.

"Если путин скажет "нет", нам нужно кардинально изменить правила игры, в частности предоставить Украине ракеты Tomahawk для поражения заводов по производству беспилотников и ракет, которые существуют в россии, - сказал он в воскресном интервью на канале NBC "Meet the Press" с Кристен Велкер. - Я бы пошел ва-банк, если бы путин сказал "нет".

Другие члены администрации, как пишет издание, были гораздо менее благосклонны к Украине. Выступая на AmericaFest организации Turning Point USA в Финиксе в минувшие выходные, директор Национальной разведки США Тулси Габбард обвинила "глубинное государство в разведывательном сообществе" в разжигании страха "как способа оправдания продолжения войны в их усилиях подорвать усилия президента Трампа по миру" - замечания, которые получили похвалу от российского представителя дмитриева, отмечает издание.

