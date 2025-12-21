Сенатор Грэм призвал Трампа захватывать танкеры с российской нефтью, как венесуэльские
Киев • УНН
Сенатор Грэм предложил Дональду Трампу силой изымать суда "теневого флота" РФ, если Москва откажется от мирных переговоров по Украине. Он также предлагает ввести "сокрушительные" пошлины для стран, которые финансируют российскую военную машину.
Американский сенатор Линдси Грэм выступил с радикальной инициативой по усилению экономического давления на кремль. Он предложил президенту Дональду Трампу перейти к силовому изъятию судов "теневого флота" рф в случае отказа москвы от мирных переговоров по Украине. Об этом Грэм заявил в видеообращении, пишет УНН.
Детали
Грэм подчеркнул, что США должны применить к россии подход, который уже опробован на Венесуэле – физический перехват танкеров, перевозящих подсанкционную нефть. Кроме того, он предлагает ввести "сокрушительные" пошлины для стран, которые продолжают финансировать российскую военную машину.
США задержали уже третий танкер вблизи Венесуэлы - Bloomberg21.12.25, 18:48 • 2998 просмотров
Если путин на этот раз скажет "нет", вот что, я надеюсь, сделает президент Трамп. Подпишет мой законопроект, который имеет 85 соавторов, и введет тарифы против таких стран, как Китай, которые покупают дешевую российскую нефть. Признает россию государством – спонсором терроризма за похищение 20 000 украинских детей. И, что самое важное, будет изымать суда, перевозящие санкционированную российскую нефть, так же как это делается в Венесуэле
Законопроект "85-ти"
Речь идет о двухпартийной инициативе, которую Грэм продвигает вместе с демократом Ричардом Блюменталем. Документ предусматривает введение пошлин до 500% на товары из стран, покупающих российские энергоносители, и официальное признание рф спонсором терроризма.
По мнению сенатора, сочетание военной помощи Украине и тотальной экономической изоляции россии является единственной "кувалдой", способной принудить кремль к справедливому миру. Грэм подчеркнул, что Трамп имеет все необходимые рычаги, чтобы превратить россию в "торговый остров", если агрессия не прекратится.
США захватили нефтяной танкер у Венесуэлы после объявления Трампом блокады - Reuters21.12.25, 02:39 • 4244 просмотра