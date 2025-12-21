$42.340.00
49.590.00
ukenru
20 декабря, 17:28 • 11673 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 22601 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 25832 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 19267 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 20351 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 26913 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 30640 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 25652 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 24862 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 20268 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
США захватили нефтяной танкер у Венесуэлы после объявления Трампом блокады - Reuters

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Соединенные Штаты Америки захватили нефтяной танкер в международных водах вблизи побережья Венесуэлы. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о «блокаде» всех санкционных нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее.

США захватили нефтяной танкер у Венесуэлы после объявления Трампом блокады - Reuters

Соединенные Штаты Америки захватили нефтяной танкер у побережья Венесуэлы в международных водах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что этот инцидент произошел всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о "блокаде" всех санкционных нефтяных танкеров, въезжающих в Венесуэлу и выезжающих из нее.

Это уже второй случай за последние недели, когда Соединенные Штаты захватили танкер вблизи Венесуэлы, и это происходит на фоне значительного наращивания военного присутствия США в регионе

- говорится в статье.

Контекст

Президент США Дональд Трамп 16 декабря приказал полностью блокировать все подсанкционные нефтяные танкеры, заходящие в Венесуэлу или покидающие ее территориальные воды. Он обвинил Венесуэлу в краже американских активов и объявил ее правительство "иностранной террористической организацией".

Каракас осудил этот шаг, назвав его "открытым актом агрессии".

Напомним

Накануне российский танкер Hyperion вошел в порт Амуай в Венесуэле, нарушив морскую блокаду, объявленную Дональдом Трампом. Судно доставило сырье для нефтепереработки, и теперь экипаж рискует быть задержанным американскими военными при попытке выхода в море.

Китай поддержал Венесуэлу после приказа Трампа о блокаде нефтяных танкеров18.12.25, 08:50 • 4415 просмотров

Вадим Хлюдзинский

