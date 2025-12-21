США захватили нефтяной танкер у Венесуэлы после объявления Трампом блокады - Reuters
Киев • УНН
Соединенные Штаты Америки захватили нефтяной танкер в международных водах вблизи побережья Венесуэлы. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о «блокаде» всех санкционных нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее.
Детали
Издание указывает, что этот инцидент произошел всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о "блокаде" всех санкционных нефтяных танкеров, въезжающих в Венесуэлу и выезжающих из нее.
Это уже второй случай за последние недели, когда Соединенные Штаты захватили танкер вблизи Венесуэлы, и это происходит на фоне значительного наращивания военного присутствия США в регионе
Контекст
Президент США Дональд Трамп 16 декабря приказал полностью блокировать все подсанкционные нефтяные танкеры, заходящие в Венесуэлу или покидающие ее территориальные воды. Он обвинил Венесуэлу в краже американских активов и объявил ее правительство "иностранной террористической организацией".
Каракас осудил этот шаг, назвав его "открытым актом агрессии".
Напомним
Накануне российский танкер Hyperion вошел в порт Амуай в Венесуэле, нарушив морскую блокаду, объявленную Дональдом Трампом. Судно доставило сырье для нефтепереработки, и теперь экипаж рискует быть задержанным американскими военными при попытке выхода в море.
