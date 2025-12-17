Трамп наказав повністю заблокувати підсанкційні нафтові танкери Венесуели

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд віддав наказ про повну блокаду всіх нафтових танкерів під санкціями, які прямують до Венесуели або залишають її територіальні води. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку американського лідера у соцмережі Truth Social, агенцію Reuters.

Деталі

Відповідне рішення Трамп оголосив у вівторок, 16 грудня, заявивши, що чинна влада Венесуели відтепер розглядається Сполученими Штатами як "іноземна терористична організація".

Президент США звинуватив Венесуелу в крадіжці американських активів, зокрема нафти і землі.

Тому сьогодні я наказую запровадити повну і тотальну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що заходять до Венесуели та виходять з неї - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

У своєму дописі він наголосив, що "Венесуела повністю оточена найбільшою армадою, яка коли-небудь збиралася в історії Південної Америки".

Вона буде тільки збільшуватися, і шок для них буде таким, якого вони ще ніколи не відчували - до тих пір, поки вони не повернуть Сполученим Штатам Америки всю нафту, землю та інші активи, які вони раніше вкрали у нас - наголосив Глава Білого дому.

Заява президента пролунала через тиждень після того, як США конфіскували підсанкційний нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели. Це стало черговим кроком у кампанії тиску на уряд венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, якого Трамп звинувачує у сприянні постачанню наркотиків до США.

Міністерство інформації Венесуели поки не коментувало дії Вашингтона. Водночас Мадуро під час виступу у вівторок увечері заявив, що "імперіалізм і крайні праві прагнуть колонізувати Венесуелу, щоб заволодіти її нафтою, газом і золотом", і додав, що країна "захищатиме свій суверенітет та мир".

путін і лукашенко підтримують Мадуро на тлі посилення тиску Трампа на Венесуелу

За даними Reuters, кампанія Трампа включала також посилення військової присутності США в регіоні та понад двадцять ударів по суднах у Тихому океані та Карибському морі поблизу Венесуели, внаслідок яких загинули щонайменше 90 людей. Трамп також заявляв, що наземні удари США по території Венесуели можуть розпочатися найближчим часом.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що США планують перехоплювати більше суден з венесуельською нафтою після захоплення танкера цього тижня. Це посилює тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Трамп заявив про захоплення “дуже великого” танкера біля узбережжя Венесуели