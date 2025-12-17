$42.250.05
16 грудня, 17:02 • 10514 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 19462 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 18979 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 22477 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 21589 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 24425 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 25664 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 24403 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 29230 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24478 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Трамп наказав повністю заблокувати підсанкційні нафтові танкери Венесуели

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Президент США Дональд Трамп 16 грудня наказав повністю блокувати всі підсанкційні нафтові танкери, що заходять до Венесуели або залишають її територіальні води. Він звинуватив Венесуелу у крадіжці американських активів та оголосив її уряд "іноземною терористичною організацією".

Трамп наказав повністю заблокувати підсанкційні нафтові танкери Венесуели

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд віддав наказ про повну блокаду всіх нафтових танкерів під санкціями, які прямують до Венесуели або залишають її територіальні води. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку американського лідера у соцмережі Truth Social, агенцію Reuters.

Деталі

Відповідне рішення Трамп оголосив у вівторок, 16 грудня, заявивши, що чинна влада Венесуели відтепер розглядається Сполученими Штатами як "іноземна терористична організація".

Президент США звинуватив Венесуелу в крадіжці американських активів, зокрема нафти і землі.

Тому сьогодні я наказую запровадити повну і тотальну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що заходять до Венесуели та виходять з неї

- написав Трамп у соцмережі Truth Social.

У своєму дописі він наголосив, що "Венесуела повністю оточена найбільшою армадою, яка коли-небудь збиралася в історії Південної Америки".

Вона буде тільки збільшуватися, і шок для них буде таким, якого вони ще ніколи не відчували - до тих пір, поки вони не повернуть Сполученим Штатам Америки всю нафту, землю та інші активи, які вони раніше вкрали у нас

- наголосив Глава Білого дому.

Заява президента пролунала через тиждень після того, як США конфіскували підсанкційний нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели. Це стало черговим кроком у кампанії тиску на уряд венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, якого Трамп звинувачує у сприянні постачанню наркотиків до США.

Міністерство інформації Венесуели поки не коментувало дії Вашингтона. Водночас Мадуро під час виступу у вівторок увечері заявив, що "імперіалізм і крайні праві прагнуть колонізувати Венесуелу, щоб заволодіти її нафтою, газом і золотом", і додав, що країна "захищатиме свій суверенітет та мир".

путін і лукашенко підтримують Мадуро на тлі посилення тиску Трампа на Венесуелу 11.12.25, 20:31 • 4615 переглядiв

За даними Reuters, кампанія Трампа включала також посилення військової присутності США в регіоні та понад двадцять ударів по суднах у Тихому океані та Карибському морі поблизу Венесуели, внаслідок яких загинули щонайменше 90 людей. Трамп також заявляв, що наземні удари США по території Венесуели можуть розпочатися найближчим часом.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що США планують перехоплювати більше суден з венесуельською нафтою після захоплення танкера цього тижня. Це посилює тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Трамп заявив про захоплення “дуже великого” танкера біля узбережжя Венесуели10.12.25, 21:39 • 2604 перегляди

Віта Зеленецька

Новини Світу
Санкції
Соціальна мережа
Золото
Ніколас Мадуро
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки