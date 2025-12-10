Трамп заявив про захоплення “дуже великого” танкера біля узбережжя Венесуели

$42.180.11
49.090.07
uk
18:59 • 4292 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
17:30 • 10971 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
17:11 • 13569 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
16:59 • 13384 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 15431 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 19501 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 18617 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 18868 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 26047 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
10 грудня, 11:35 • 17367 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.4м/с
93%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 11254 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 13881 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 19078 перегляди
Не буду слухати "версії" і прикривати: Генпрокурор Кравченко різко відреагував на затримання прокурора-хабарника15:26 • 12664 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto16:30 • 11507 перегляди
Публікації
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись17:55 • 8288 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto16:30 • 11573 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 19171 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 26047 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 29950 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Коломойський
Тімур Міндіч
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ізраїль
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 10110 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 13947 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 11293 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 19165 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 29719 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Ракетний комплекс "Тор"
Бук (ЗРК)

Трамп заявив про захоплення “дуже великого” танкера біля узбережжя Венесуели

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Трамп повідомив про захоплення "дуже великого" танкера біля узбережжя Венесуели. Він зазначив, що це найбільший танкер, який коли-небудь захоплювали.

Трамп заявив про захоплення “дуже великого” танкера біля узбережжя Венесуели

Президент США Дональд Трамп заявив, що США захопили "дуже великий" танкер біля узбережжя Венесуели, передає УНН.

Деталі

"Як ви, мабуть, знаєте, ми щойно захопили танкер біля узбережжя Венесуели, великий танкер, дуже великий. Найбільший, який коли-небудь захоплювали, і відбуваються й інші події, тож ви побачите це пізніше і обговорите це пізніше з іншими людьми", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро 21 листопада дав йому термін до 28 листопада безпечно залишити країну, а вже наступного дня оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Венесуела