Трамп заявив про захоплення “дуже великого” танкера біля узбережжя Венесуели

Президент США Дональд Трамп заявив, що США захопили "дуже великий" танкер біля узбережжя Венесуели, передає УНН.

Деталі

"Як ви, мабуть, знаєте, ми щойно захопили танкер біля узбережжя Венесуели, великий танкер, дуже великий. Найбільший, який коли-небудь захоплювали, і відбуваються й інші події, тож ви побачите це пізніше і обговорите це пізніше з іншими людьми", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро 21 листопада дав йому термін до 28 листопада безпечно залишити країну, а вже наступного дня оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою.