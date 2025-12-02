Трамп дав Мадуро тиждень на виїзд з Венесуели та закрив повітряний простір над країною - Reuters

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро 21 листопада дав йому термін до 28 листопада безпечно залишити країну, а вже наступного дня оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у Білому домі, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Мадуро заявив Трампу про готовність залишити Венесуелу за умови повної амністії для нього та членів його родини, включаючи зняття всіх санкцій США.

Він також просив скасувати санкції для понад 100 урядовців Венесуели, багатьох з яких США звинувачують у порушеннях прав людини, торгівлі наркотиками або корупції - пише видання.

Вказується, що Трамп відхилив більшість прохань Мадуро під час розмови, яка тривала менше 15 хвилин, але сказав тому, що у нього є тиждень, щоб виїхати з Венесуели та вирушити до будь-якого місця за власним вибором разом із членами своєї родини.

"Термін для безпечного проходу закінчився в п'ятницю, що спонукало Трампа оголосити в суботу про закриття повітряного простору Венесуели", - йдеться у статті.

Нагадаємо

У суботу Трамп заявив, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї слід вважати "повністю закритим", але не надав жодних подробиць.

Трамп заявив про телефонну розмову з Мадуро, але відмовився розкривати деталі