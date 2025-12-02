Трамп дав Мадуро тиждень на виїзд з Венесуели та закрив повітряний простір над країною - Reuters

$42.270.07
1 грудня, 17:14 • 12321 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 21649 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 20048 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 21120 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 23059 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 21807 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 22766 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 43646 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20449 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 41834 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Україна прагне отримати додаткові 1,2 млрд доларів від Європи до кінця року: на що підуть гроші1 грудня, 17:49 • 3280 перегляди
Ворожа атака на Дніпро: відомо про 43 постраждалих, 30 з них лишаються в лікарніPhoto1 грудня, 18:21 • 3440 перегляди
Біткоїн впав нижче 85 тис. доларів через криптовалютний крах1 грудня, 18:39 • 7166 перегляди
Вівторок стане вирішальним випробуванням для адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні - ABC News23:05 • 3160 перегляди
"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф00:09 • 4852 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 18634 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 25994 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 34948 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 43650 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 41839 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Флорида
Польща
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 24252 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 27071 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 83979 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 60062 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 76364 перегляди
Техніка
The Guardian
Шахед-136
Золото
Дипломатка

Трамп дав Мадуро тиждень на виїзд з Венесуели та закрив повітряний простір над країною - Reuters

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Дональд Трамп 21 листопада у телефонній розмові надав Ніколасу Мадуро термін до 28 листопада для безпечного виїзду з Венесуели. Наступного дня Трамп оголосив про закриття повітряного простору над країною.

Трамп дав Мадуро тиждень на виїзд з Венесуели та закрив повітряний простір над країною - Reuters

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро 21 листопада дав йому термін до 28 листопада безпечно залишити країну, а вже наступного дня оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у Білому домі, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Мадуро заявив Трампу про готовність залишити Венесуелу за умови повної амністії для нього та членів його родини, включаючи зняття всіх санкцій США.

Він також просив скасувати санкції для понад 100 урядовців Венесуели, багатьох з яких США звинувачують у порушеннях прав людини, торгівлі наркотиками або корупції

- пише видання.

Вказується, що Трамп відхилив більшість прохань Мадуро під час розмови, яка тривала менше 15 хвилин, але сказав тому, що у нього є тиждень, щоб виїхати з Венесуели та вирушити до будь-якого місця за власним вибором разом із членами своєї родини.

"Термін для безпечного проходу закінчився в п'ятницю, що спонукало Трампа оголосити в суботу про закриття повітряного простору Венесуели", - йдеться у статті.

Нагадаємо

У суботу Трамп заявив, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї слід вважати "повністю закритим", але не надав жодних подробиць.

Трамп заявив про телефонну розмову з Мадуро, але відмовився розкривати деталі01.12.25, 09:08 • 4380 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ніколас Мадуро
Білий дім
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки