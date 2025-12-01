$42.190.00
Трамп заявив про телефонну розмову з Мадуро, але відмовився розкривати деталі

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Президент США Дональд Трамп підтвердив телефонну розмову з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, але не надав жодних подробиць. Трамп також прокоментував своє попередження про закриття повітряного простору Венесуели, заявивши, що це не було сигналом про авіаудар.

Трамп заявив про телефонну розмову з Мадуро, але відмовився розкривати деталі

Президент Дональд Трамп повідомив журналістам, що мав телефонну розмову з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, але не вдався до деталей бесіди, коли його про це запитали сьогодні на борту Air Force One. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

"Я не хочу це коментувати; відповідь – так", — сказав Трамп. "Я б не сказав, що вона пройшла добре чи погано. Це була телефонна розмова".

The New York Times і The Wall Street Journal повідомляли, що Трамп і Мадуро говорили телефоном на початку цього місяця.

Трамп також сказав журналістам, що його попередження у соцмережах учора про те, що венесуельський повітряний простір слід вважати закритим, не було сигналом про неминучий авіаудар.

"Не варто нічого в це вкладати", — сказав президент.

Трамп пояснив, що зробив попередження про повітряний простір "тому що ми вважаємо Венесуелу не дуже дружньою країною".

"Скоро почнемо це робити": Трамп анонсував "зупинку по суші" наркоторговців з Венесуели28.11.25, 09:20 • 7194 перегляди

Невдовзі після того, як Трамп підтвердив їхню телефонну розмову, Мадуро вперше за декілька днів з’явився на публіці, поклавши край спекуляціям у країні про те, що він утік.

Мадуро, який зазвичай з’являється на венесуельському телебаченні кілька разів на тиждень, до того не був помітний на публіці з середи — коли він опублікував відео, на якому їде машиною по Каракасу, у своєму Telegram-каналі — що породило інтенсивні чутки про його місцеперебування.

Він з’явився на щорічному заході з нагородження спеціальної кави у східному Каракасі. На зображеннях, які транслювалися онлайн у прямому ефірі, президент сидів перед аудиторією та вручав медалі виробникам кави, що демонстрували свої найкращі продукти.

Наприкінці заходу він вигукував, що Венесуела є "незламною, недоторканною, непереможною", говорячи про економічні сектори країни.

Його слова, схоже, були натяком на напруженість у стосунках зі США.

Нагадаємо

У суботу Трамп заявив, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї слід вважати "повністю закритим", але не надав жодних подробиць.

"Всім авіакомпаніям, пілотам, наркоторговцям і торговцям людьми: просимо вважати повітряний простір над Венесуелою та навколо неї повністю закритим. Дякуємо за увагу до цього питання", - написав президент США у соцмережі Truth Social.

Раніше Трамп заявив, що США "дуже скоро почнуть зупиняти підозрюваних у наркоторгівлі венесуельців по суші".

Ольга Розгон

