"Скоро почнемо це робити": Трамп анонсував "зупинку по суші" наркоторговців з Венесуели

США "дуже скоро почнуть зупиняти підозрюваних у наркоторгівлі венесуельців по суші". Про це заявив президент Дональд Трамп, передає УНН з посиланням на Fox News.

За словами Трампа, військові США "останніми тижнями працювали над стримуванням венесуельських наркоторговців, яких дуже багато". Результатом стало те, що наркоторговців з Венесуели стало менше добиратися до Штатів морем.

Вони ввозять свої отрути до Сполучених Штатів, де вони вбивають сотні тисяч людей на рік, але ми подбаємо про цю ситуацію. Ми вже робимо багато... Близько 85% зупиняється на морі