"Скоро почнемо це робити": Трамп анонсував "зупинку по суші" наркоторговців з Венесуели
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що США "дуже скоро" почнуть зупиняти підозрюваних у наркоторгівлі венесуельців по суші. Це продовження зусиль, які вже зупиняють близько 85% наркотрафіку морем.
Деталі
За словами Трампа, військові США "останніми тижнями працювали над стримуванням венесуельських наркоторговців, яких дуже багато". Результатом стало те, що наркоторговців з Венесуели стало менше добиратися до Штатів морем.
Вони ввозять свої отрути до Сполучених Штатів, де вони вбивають сотні тисяч людей на рік, але ми подбаємо про цю ситуацію. Ми вже робимо багато... Близько 85% зупиняється на морі
Він додав, що зупинити торговців на суші значно легше, ніж на морі.
Ми почнемо це робити дуже скоро. Ми попереджаємо їх: "Припиніть надсилати отруту до нашої країни"
