"Скоро почнемо це робити": Трамп анонсував "зупинку по суші" наркоторговців з Венесуели

$42.190.11
48.870.08
ukenru
07:16 • 150 перегляди
Пожежа в Гонконзі забрала життя 94 людей, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo
06:58 • 830 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 2086 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 2832 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 2636 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 25204 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 24196 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 36794 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 41744 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 22892 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
78%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти використовують бази відпочинку у Севастополі для маскування своїх підрозділів - "АТЕШ"Photo27 листопада, 21:41 • 9246 перегляди
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України27 листопада, 22:24 • 12209 перегляди
Нідерланди готують новий план для повернення українських біженців: що зміниться27 листопада, 22:59 • 11589 перегляди
Після війни Україна матиме до 6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин - СвириденкоPhoto28 листопада, 00:57 • 10117 перегляди
Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери01:30 • 9822 перегляди
Публікації
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 26186 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 36804 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 41754 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 33858 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto27 листопада, 13:38 • 27091 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Вашингтон
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку02:36 • 3336 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 30766 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 51696 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 84951 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 100314 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
FIM-92 Stinger

"Скоро почнемо це робити": Трамп анонсував "зупинку по суші" наркоторговців з Венесуели

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що США "дуже скоро" почнуть зупиняти підозрюваних у наркоторгівлі венесуельців по суші. Це продовження зусиль, які вже зупиняють близько 85% наркотрафіку морем.

"Скоро почнемо це робити": Трамп анонсував "зупинку по суші" наркоторговців з Венесуели

США "дуже скоро почнуть зупиняти підозрюваних у наркоторгівлі венесуельців по суші". Про це заявив президент Дональд Трамп, передає УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

За словами Трампа, військові США "останніми тижнями працювали над стримуванням венесуельських наркоторговців, яких дуже багато". Результатом стало те, що наркоторговців з Венесуели стало менше добиратися до Штатів морем.

Вони ввозять свої отрути до Сполучених Штатів, де вони вбивають сотні тисяч людей на рік, але ми подбаємо про цю ситуацію. Ми вже робимо багато... Близько 85% зупиняється на морі

- сказав Трамп.

Він додав, що зупинити торговців на суші значно легше, ніж на морі.

Ми почнемо це робити дуже скоро. Ми попереджаємо їх: "Припиніть надсилати отруту до нашої країни"

 - йдеться в заяві президента США.

Нагадаємо

Адміністрація Дональда Трампа офіційно внесла президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його союзників в уряді латиноамериканської країни як членів іноземної терористичної організації.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Ніколас Мадуро
Fox News
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки