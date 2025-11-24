$42.270.11
Ексклюзив
14:00 • 428 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 4982 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина
Ексклюзив
13:20 • 10367 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 9388 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 9410 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 8698 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 7174 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
11:25 • 9764 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:32 • 10939 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
09:58 • 10420 перегляди
Інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження - ЦПД
Адміністрація Трампа офіційно визнала президента Венесуели Мадуро членом терористичної організації

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Адміністрація президента США Дональда Трампа розширює повноваження щодо Венесуели, класифікуючи Ніколаса Мадуро та його союзників як членів іноземної терористичної організації. Це дозволить ввести нові санкції та надасть США розширені військові можливості для ударів по території Венесуели.

Адміністрація Трампа офіційно визнала президента Венесуели Мадуро членом терористичної організації

Адміністрація президента США Дональда Трампа може розширити повноваження щодо вжиття заходів проти Венесуели з понеділка, оскільки США внесли президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його союзників в уряді як членів іноземної терористичної організації, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Класифікація Cartel de los Soles (Картель де лос Солес), яка, на думку експертів, скоріше описує імовірно корумпованих державних чиновників, ніж організоване злочинне угруповання, як іноземну терористичну організацію, дозволить президенту Дональду Трампу ввести нові санкції, спрямовані проти активів та інфраструктури Мадуро. Однак, за словами юристів, це положення прямо не дозволяє застосування смертоносної сили.

Проте представники адміністрації стверджують, що це визнання — один із найсерйозніших інструментів Держдепартаменту у боротьбі з тероризмом — надасть США розширені військові можливості для завдання ударів по території Венесуели.

За словами експертів, термін Cartel de los Soles використовується для опису децентралізованої мережі венесуельських угруповань у складі збройних сил, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Президент Венесуели завжди заперечував будь-яку особисту причетність до наркоторгівлі, а його уряд неодноразово заперечував існування передбачуваного картелю, який, на думку деяких експертів, технічно не існує у загальноприйнятому розумінні.

Оголошення про включення до списку, оголошене 16 листопада, послідувало після того, як американські військові зосередили в регіоні більше десятка військових кораблів і 15 000 військовослужбовців у рамках операції, яку Пентагон називає "Південний спис". Американські військові вбили десятки людей внаслідок ударів з катерів у рамках кампанії боротьби з наркоторгівлею.

Вищі посадові особи поінформували Трампа про різні варіанти дій усередині Венесуели, включаючи удари по військових чи урядових об'єктах та рейди спецназу. Також зберігається можливість бездіяльності.

Тим часом, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн і його старший радник Девід Айсом відвідають Пуерто-Ріко в понеділок, щоб подякувати військовослужбовцям, які підтримують місії в Карибському морі.

США готуються до нового етапу операцій щодо Венесуели – Reuters23.11.25, 16:01 • 4814 переглядiв

Видання зауважує, що у суспільстві існує певна протидія втручанню США у відносини регіону. Згідно з опитуванням CBS News/YouGov, опублікованим у неділю, 70% американців виступають проти військових дій США у Венесуелі, тоді як 30% виступають за них. 76% респондентів заявили, що адміністрація Трампа не чітко роз'яснила позицію США щодо воєнних дій.

Офіційно адміністрація Трампа заявляє, що працює над скороченням нелегальних потоків мігрантів та наркотиків, але зміна режиму може стати одним із побічних ефектів цих зусиль. За словами американського чиновника, Трамп сподівається, що тиск виявиться достатнім, щоб змусити Мадуро піти у відставку без прямих воєнних дій.

Трамп висловив певну готовність до дипломатичного врегулювання, заявивши минулого тижня, що Мадуро "хотів би поговорити", а пізніше дав зрозуміти, що готовий поговорити з ним "у певний час".

У Венесуелі перебуває російський контингент чисельністю понад 120 військових, яке очолює російський генерал - Буданов 23.11.25, 12:28 • 11453 перегляди

Додамо

На знак ескалації напруженості США в четвер провели найбільшу військову демонстрацію біля берегів Венесуели: щонайменше шість американських літаків протягом декількох годин з'явилися біля узбережжя країни, включаючи надзвуковий винищувач F/A-18E, стратегічний бомбардувальник B-52 і розвідувальний літак, згідно з розвідувальним літаком.

А минулими вихідними три міжнародні авіакомпанії скасували свої рейси з Венесуели після того, як Федеральне управління цивільної авіації США попередило великі авіакомпанії про "потенційно небезпечну ситуацію" під час польотів над країною, повідомляє Reuters.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Санкції
Ніколас Мадуро
Boeing B-52 Stratofortress
Федеральне авіаційне управління США
Державний департамент США
Пентагон
Reuters
Пуерто-Рико
Венесуела
Дональд Трамп