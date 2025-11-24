Адміністрація Трампа офіційно визнала президента Венесуели Мадуро членом терористичної організації

Адміністрація президента США Дональда Трампа може розширити повноваження щодо вжиття заходів проти Венесуели з понеділка, оскільки США внесли президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його союзників в уряді як членів іноземної терористичної організації, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Класифікація Cartel de los Soles (Картель де лос Солес), яка, на думку експертів, скоріше описує імовірно корумпованих державних чиновників, ніж організоване злочинне угруповання, як іноземну терористичну організацію, дозволить президенту Дональду Трампу ввести нові санкції, спрямовані проти активів та інфраструктури Мадуро. Однак, за словами юристів, це положення прямо не дозволяє застосування смертоносної сили.

Проте представники адміністрації стверджують, що це визнання — один із найсерйозніших інструментів Держдепартаменту у боротьбі з тероризмом — надасть США розширені військові можливості для завдання ударів по території Венесуели.

За словами експертів, термін Cartel de los Soles використовується для опису децентралізованої мережі венесуельських угруповань у складі збройних сил, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Президент Венесуели завжди заперечував будь-яку особисту причетність до наркоторгівлі, а його уряд неодноразово заперечував існування передбачуваного картелю, який, на думку деяких експертів, технічно не існує у загальноприйнятому розумінні.

Оголошення про включення до списку, оголошене 16 листопада, послідувало після того, як американські військові зосередили в регіоні більше десятка військових кораблів і 15 000 військовослужбовців у рамках операції, яку Пентагон називає "Південний спис". Американські військові вбили десятки людей внаслідок ударів з катерів у рамках кампанії боротьби з наркоторгівлею.

Вищі посадові особи поінформували Трампа про різні варіанти дій усередині Венесуели, включаючи удари по військових чи урядових об'єктах та рейди спецназу. Також зберігається можливість бездіяльності.

Тим часом, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн і його старший радник Девід Айсом відвідають Пуерто-Ріко в понеділок, щоб подякувати військовослужбовцям, які підтримують місії в Карибському морі.

США готуються до нового етапу операцій щодо Венесуели – Reuters

Видання зауважує, що у суспільстві існує певна протидія втручанню США у відносини регіону. Згідно з опитуванням CBS News/YouGov, опублікованим у неділю, 70% американців виступають проти військових дій США у Венесуелі, тоді як 30% виступають за них. 76% респондентів заявили, що адміністрація Трампа не чітко роз'яснила позицію США щодо воєнних дій.

Офіційно адміністрація Трампа заявляє, що працює над скороченням нелегальних потоків мігрантів та наркотиків, але зміна режиму може стати одним із побічних ефектів цих зусиль. За словами американського чиновника, Трамп сподівається, що тиск виявиться достатнім, щоб змусити Мадуро піти у відставку без прямих воєнних дій.

Трамп висловив певну готовність до дипломатичного врегулювання, заявивши минулого тижня, що Мадуро "хотів би поговорити", а пізніше дав зрозуміти, що готовий поговорити з ним "у певний час".

У Венесуелі перебуває російський контингент чисельністю понад 120 військових, яке очолює російський генерал - Буданов

Додамо

На знак ескалації напруженості США в четвер провели найбільшу військову демонстрацію біля берегів Венесуели: щонайменше шість американських літаків протягом декількох годин з'явилися біля узбережжя країни, включаючи надзвуковий винищувач F/A-18E, стратегічний бомбардувальник B-52 і розвідувальний літак, згідно з розвідувальним літаком.

А минулими вихідними три міжнародні авіакомпанії скасували свої рейси з Венесуели після того, як Федеральне управління цивільної авіації США попередило великі авіакомпанії про "потенційно небезпечну ситуацію" під час польотів над країною, повідомляє Reuters.