Администрация Трампа официально признала президента Венесуэлы Мадуро членом террористической организации

Администрация президента США Дональда Трампа может расширить полномочия по принятию мер против Венесуэлы с понедельника, поскольку США внесли президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его союзников в правительстве в список членов иностранной террористической организации, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Классификация Cartel de los Soles (Картель де лос Солес), которая, по мнению экспертов, скорее описывает предположительно коррумпированных государственных чиновников, чем организованную преступную группировку, как иностранную террористическую организацию, позволит президенту Дональду Трампу ввести новые санкции, направленные против активов и инфраструктуры Мадуро. Однако, по словам юристов, это положение прямо не разрешает применение смертоносной силы.

Тем не менее, представители администрации утверждают, что это признание — один из самых серьезных инструментов Госдепартамента в борьбе с терроризмом — предоставит США расширенные военные возможности для нанесения ударов по территории Венесуэлы.

По словам экспертов, термин Cartel de los Soles используется для описания децентрализованной сети венесуэльских группировок в составе вооруженных сил, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Президент Венесуэлы всегда отрицал какую-либо личную причастность к наркоторговле, а его правительство неоднократно отрицало существование предполагаемого картеля, который, по мнению некоторых экспертов, технически не существует в общепринятом смысле.

Объявление о включении в список, объявленное 16 ноября, последовало после того, как американские военные сосредоточили в регионе более десятка военных кораблей и 15 000 военнослужащих в рамках операции, которую Пентагон называет "Южный спис". Американские военные убили десятки людей в результате ударов с катеров в рамках кампании по борьбе с наркоторговлей.

Высшие должностные лица проинформировали Трампа о различных вариантах действий внутри Венесуэлы, включая удары по военным или правительственным объектам и рейды спецназа. Также сохраняется возможность бездействия.

Тем временем, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и его старший советник Дэвид Айсом посетят Пуэрто-Рико в понедельник, чтобы поблагодарить военнослужащих, поддерживающих миссии в Карибском море.

США готовятся к новому этапу операций в отношении Венесуэлы – Reuters

Издание отмечает, что в обществе существует определенное противодействие вмешательству США в отношения региона. Согласно опросу CBS News/YouGov, опубликованному в воскресенье, 70% американцев выступают против военных действий США в Венесуэле, тогда как 30% выступают за них. 76% респондентов заявили, что администрация Трампа не четко разъяснила позицию США относительно военных действий.

Официально администрация Трампа заявляет, что работает над сокращением нелегальных потоков мигрантов и наркотиков, но смена режима может стать одним из побочных эффектов этих усилий. По словам американского чиновника, Трамп надеется, что давление окажется достаточным, чтобы заставить Мадуро уйти в отставку без прямых военных действий.

Трамп выразил определенную готовность к дипломатическому урегулированию, заявив на прошлой неделе, что Мадуро "хотел бы поговорить", а позже дал понять, что готов поговорить с ним "в определенное время".

В Венесуэле находится российский контингент численностью более 120 военнослужащих, который возглавляет российский генерал - Буданов

Добавим

В знак эскалации напряженности США в четверг провели крупнейшую военную демонстрацию у берегов Венесуэлы: по меньшей мере шесть американских самолетов в течение нескольких часов появились у побережья страны, включая сверхзвуковой истребитель F/A-18E, стратегический бомбардировщик B-52 и разведывательный самолет, согласно разведывательному самолету.

А в минувшие выходные три международные авиакомпании отменили свои рейсы из Венесуэлы после того, как Федеральное управление гражданской авиации США предупредило крупные авиакомпании о "потенциально опасной ситуации" во время полетов над страной, сообщает Reuters.