США готовятся к новому этапу операций в отношении Венесуэлы – Reuters
Киев • УНН
В США администрация Трампа рассматривает новый этап действий против режима Николаса Мадуро в Венесуэле. США могут начать новые операции уже в ближайшие дни, включая тайные действия, направленные на устранение Мадуро.
Администрация Дональда Трампа рассматривает запуск нового этапа действий против режима Николаса Мадуро в Венесуэле, сообщили Reuters несколько американских чиновников, пишет УНН.
Детали
Четыре собеседника агентства, говорившие на условиях анонимности, заявили, что Соединенные Штаты могут начать новые операции уже в ближайшие дни. Точный масштаб и время действий пока не определены, а окончательное решение президента США остается неизвестным.
Отмечается, что интенсивность внутренних сообщений о подготовке усилилась после развертывания американских сил в Карибском регионе и последующего обострения отношений с Каракасом. Двое чиновников сообщили, что первыми могут быть тайные операции.
Пентагон перенаправил вопрос в Белый дом, а ЦРУ отказалось комментировать ситуацию.
Президент Трамп готов использовать все элементы американской власти, чтобы остановить наплыв наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности
Среди обсуждаемых вариантов – шаги, направленные на устранение Мадуро. Сам венесуэльский лидер, находящийся у власти с 2013 года, утверждает, что Вашингтон стремится его свергнуть, и что страна "будет сопротивляться любой такой попытке".
