США готовятся к новому этапу операций в отношении Венесуэлы – Reuters

$42.150.00
48.520.00
ukenru
14:06 • 332 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
12:25 • 4504 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
09:30 • 19081 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 39742 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 65097 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 14:45 • 50315 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 13:41 • 31076 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 27942 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 22671 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 23597 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.6м/с
96%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Материальное положение россиян ухудшается: лишь 8% отмечают увеличение достатка - ЦПД23 ноября, 04:30 • 6654 просмотра
Вражеские удары по Запорожью: двое погибших и восемь раненыхVideo23 ноября, 05:10 • 15548 просмотра
В Московской области РФ горит Шатурская ГРЭС: первые подробности и кадрыVideo23 ноября, 05:53 • 43316 просмотра
США против присутствия европейцев на переговорах с Украиной в Швейцарии - СМИ08:44 • 11613 просмотра
Бывшего министра энергетики Украины пытались похитить на Кипре09:07 • 13661 просмотра
публикации
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
09:30 • 19088 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 91818 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 67472 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 72857 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 79516 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Дональд Туск
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Швейцария
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 23981 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 33527 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 36221 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 91818 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 55283 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Техника
Хранитель
Х-101
Социальная сеть

США готовятся к новому этапу операций в отношении Венесуэлы – Reuters

Киев • УНН

 • 286 просмотра

В США администрация Трампа рассматривает новый этап действий против режима Николаса Мадуро в Венесуэле. США могут начать новые операции уже в ближайшие дни, включая тайные действия, направленные на устранение Мадуро.

США готовятся к новому этапу операций в отношении Венесуэлы – Reuters
Фото: AFP

Администрация Дональда Трампа рассматривает запуск нового этапа действий против режима Николаса Мадуро в Венесуэле, сообщили Reuters несколько американских чиновников, пишет УНН.

Детали

Четыре собеседника агентства, говорившие на условиях анонимности, заявили, что Соединенные Штаты могут начать новые операции уже в ближайшие дни. Точный масштаб и время действий пока не определены, а окончательное решение президента США остается неизвестным.

Президент Венесуэлы Мадуро готов к переговорам с США на фоне военного давления – ВВС18.11.25, 16:48 • 3302 просмотра

Отмечается, что интенсивность внутренних сообщений о подготовке усилилась после развертывания американских сил в Карибском регионе и последующего обострения отношений с Каракасом. Двое чиновников сообщили, что первыми могут быть тайные операции.

Пентагон перенаправил вопрос в Белый дом, а ЦРУ отказалось комментировать ситуацию. 

В Венесуэле находится российский контингент численностью более 120 военнослужащих, который возглавляет российский генерал - Буданов23.11.25, 12:28 • 2898 просмотров

Президент Трамп готов использовать все элементы американской власти, чтобы остановить наплыв наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности 

– заявил представитель администрации США.

Среди обсуждаемых вариантов – шаги, направленные на устранение Мадуро. Сам венесуэльский лидер, находящийся у власти с 2013 года, утверждает, что Вашингтон стремится его свергнуть, и что страна "будет сопротивляться любой такой попытке".

Трамп не исключает наземной операции в Венесуэле и готов к разговору с Мадуро18.11.25, 00:49 • 4349 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Николас Мадуро
Пентагон
Белый дом
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты