Трамп не исключает сухопутной операции в Венесуэле и готов к разговору с Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможность проведения американскими военными сухопутной операции в Венесуэле он не исключает. В то же время он выразил готовность пообщаться по телефону с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом информирует УНН со ссылкой на трансляцию из Белого дома.

Детали

Во время разговора с журналистами Трампу задали вопрос, может ли он полностью исключить участие американских военных на территории Венесуэлы. На это президент ответил:

Нет, я этого не исключаю. Я ничего не исключаю. Нам нужно разобраться с Венесуэлой. Они слили сотни тысяч людей в нашу страну из тюрем... год назад миллионы людей проходили через нашу границу и многие из них были из Венесуэлы. Включая банду из Тринидада и Тобаго - сказал Трамп

Он добавил, что испытывает теплые чувства к Венесуэле и ее гражданам, однако, по его словам, "то, что Байден и демократы сделали с этой страной, невозможно простить".

Журналисты также напомнили президенту его вчерашнее заявление о том, что Мадуро стремится к контакту. В связи с этим у Президента США спросили, готов ли он лично поговорить с венесуэльским лидером.

"Да, вероятно, я бы поговорил с ним, да. Я говорю со всеми", - ответил американский лидер.

Напомним

Ранее сообщалось, что напряжение между США и Венесуэлой растет из-за переброски авианосца "Джеральд Форд" к берегам Южной Америки.

Венесуэла объявила о начале "Плана независимости 2025", который предусматривает "массовую мобилизацию" военных сил в ответ на "империализм" США. Это решение было принято после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных наземных операциях.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал народ США к сотрудничеству ради мира, выступая на митинге в Каракасе. Он подчеркнул недопустимость бесконечных и несправедливых войн.

