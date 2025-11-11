Авіаносець США "Джеральд Форд" перекинули до Латинської Америки: зростає напруга з Венесуелою
Напруга між США та Венесуелою зростає через перекидання авіаносця "Джеральд Форд" до берегів Південної Америки.
Ударна група американського авіаносця "Джеральд Форд" прибула до Латинської Америки, що, за оцінками аналітиків, може загострити протистояння між Вашингтоном і Каракасом. Про це повідомили офіційні представники США, пише Reuters, інформує УНН.
Рішення про розгортання ухвалив президент Дональд Трамп минулого місяця, посиливши присутність США у регіоні, де вже діють вісім військових кораблів, атомний підводний човен і винищувачі F-35. Пентагон заявив, що місія спрямована на "припинення торгівлі наркотиками та знищення транснаціональних злочинних організацій".
Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив США у спробі "усунути його від влади". Напруженість між країнами зросла після того, як Вашингтон подвоїв винагороду за інформацію, що може призвести до арешту Мадуро, до 50 мільйонів доларів, звинувативши його у зв’язках із наркокартелями.
За даними Reuters, за останні місяці американські сили завдали щонайменше 19 ударів по суднах, підозрюваних у перевезенні наркотиків у Карибському басейні та біля узбережжя Латинської Америки, внаслідок чого загинуло щонайменше 76 людей.
